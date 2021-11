Zadnjeg dana veljače specijalizirani žiri proglasit će pobjednika, a koji će prestižni naslov naslijediti od Toyote Yaris

Sredinom mjeseca žiri koji proglašava Car of the Year (COTY) predstavio je listu 39 kandidata koji se bore za novu titulu Međunarodnog automobila godine. Zanimljivost te proširene liste kandidata su i dva istinska kineska predstavnika (Aiways U5 i Lynk&Co 01), ali i dva predstavnika marke MG, nekoć britanskog proizvođača, a sada također kineskog.

Postoji nekoliko uvjeta koji su morali zadovoljiti svi kandidati, a jedan od najbitnijih svakako je da će se do kraja godine navedeni model naći u prodaji u pet ili više europskih tržišta. Našla se tu šarolika lista kandidata, a koja je sada svedena na sedam mušketira koji se bore za prestižnu titulu Car of the Year 2022. Još uvijek titulu ponosno nosi Toyota Yaris.

Abecednim redom kandidati su: Cupra Born, Ford Mustang Mach-E, Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, Peugeot 308, Renault Mégane E-Tech te Škoda Enyaq iV. Kad pogledamo tu listi vidimo i jedno zanimljivost. Naime, čak šest kandidata su isključivo električni modeli, dok konvencionalni pogon ima tek Peugeot 308.

Proglašenje pobjednika inače se odvija dan uoči početka salona automobila u Ženevi, no kako znamo da je on za iduću godinu već otkazan, proglašenje pobjednika odvit će se online. Tako objavu pobjednika očekujemo zadnjeg dana veljača, u popodnevnim satima.

O pobjedniku odlučuje 61 specijalizirani novinar iz 23 europske zemlje. Sukladno veličini tržišta dolazi i do zastupljenosti članova u žiriju, pa tako po šest predstavnika imaju Francuska, Italija, Njemačka, Španjolska te Velika Britanija.