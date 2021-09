Popularni obiteljski SUV dobio je manje nadogradnje, off-road način vožnje, kao i blagi redizajn unutrašnjosti. Gledano izvana, nova je prednja maska s nešto tanjim LED farovima nego do sada

Predstavljena je redizajnirana Mazda CX-5, sada s oznakom modela 2022. Kao i kod gotovo svakog manjeg redizajna modela, i CX-5 je dobio inkrementalne nadogradnje koje se tiču sigurnosti, udobnosti i izgleda, dok su karakter i općeniti izgled vozila te pogonske jedinice ostali nepromijenjeni. Izvana, najupečatljivija je promjena prednje maske koja uključuje i blago stanjena LED svjetla, a ovisno o paketu opreme, tu su kromirani ili crni dodaci, odbojnici u boji i obrubi oko blatobrana koji će naglasiti karakter modela.

Mazda CX-5 u verziji 2022 dostupna će biti u tri posebna izdanja s individualnim dizajnerskim značajkama unutrašnjosti i vanjštine: Takumi Plus, Homura Plus i Newground. Oprema Takumi Plus ističe se kožnim sjedalima i odbojnicima u boji karoserije. Homura Plus donosi sportskiji izgled upotpunjen elegantnim dizajnom crne vanjštine uz crvene istaknute detalje u unutrašnjosti, dok je verzija Newground prilagođena offroad vožnji pa donosi crne okvire blatobrana i kontrastne kromirane detalje karoserije.

Svi modeli standardno dolaze s Activ AWD pogonom na sve kotače, redizajniranim sjedalima, a tu je i pretinac za bežično punjenje telefona na središnjoj konzoli. K tome, Mazda je u ovaj model ugradila i sustav za odabir načina vožnje Drive Select, koji sada uključuje i Off-Road opciju.

Pogon ostaje kakav je i bio: atmosferski 2.5-litreni Skyactiv-G sa 190 KS, uz mogućnost turbo motora koji proizvodi 254 KS. Više detalja, kao i cijene i dostupnost na hrvatskom tržištu, očekujemo tijekom jeseni.