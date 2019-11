Od početka mjeseca postoji obveza paljenja svjetala tijekom svake vožnje, a sada oprez treba posvetiti i zimskoj opremi jer kazne su od 300 do 1000 kuna

Do ove jeseni na snazi je bila uredba koja je propisivala obvezno paljenje svjetala na motornim vozilima tijekom zimskog računanja vremena. Od nedavno to je promijenjeno pa se ta obveza preselila u isto vremensko razdoblje, a ne klizno kao što je to bilo do sada. Dakle, prema zadnjem propisu obveza paljenja dnevnih svjetala na motornim vozilima obveza je koja traje od 1. studenog tekuće godine pa sve do 31. ožujka naredne godine.

Da ne bi bilo zabune o kojim je točno svijetlima riječ, ista je problematika objašnjena u Pravilniku o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama koji spominje da se uređajima za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju na motornim i priključnim vozilima smatra svjetlo za vožnju po danu (dnevno svjetlo). Dnevno svjetlo kao uređaj za označavanje vozila, za osvjetljavanje ceste i svjetlosnu signalizaciju smije emitirati svjetlost bijele boje. Glavna se svjetla moraju upaliti samostalno kada se upali vozilo, osim u slučaju kada je vozilo opremljeno dnevnim svjetlima, odnosno dnevna svjetla mogu biti upaljena samo kada su ugašena kratka i duga glavna svjetla.

No, bez obzira na to što je propisano pravilima, a ako njima ne postupite riskirate i možebitnu kaznu koja i dalje iznosi 300 kuna, imajte na umu da su ta svijetla tu radi vaše sigurnosti, kao i sigurnosti ostalih sudionika u prometu. Korištenje dnevnih ili kratkih svjetala naša je preporuka tijekom svake vožnje, tijekom cijele godine, bez obzira na to postoji li zakonska obveza ili ne. Naime, brojna su istraživanja pokazala kako upaljena svijetla pomažu boljoj vidljivosti drugih sudionika u prometu, a današnji automobili troše vrlo malo energije na svijetla, pa ne možemo pričati o uštedi goriva prilikom gašenja svjetala. Da je sigurnost veća, donekle priznaje i sami Zakon koji propisuje korištenje svjetala tijekom cijele godine na mopedima i motociklima.

Pored svjetala, od 15. studenog tekuće godine, pa do 15. travnja iduće godine na snazi je i obveza korištenja zimske opreme na vozilima. Ta obveza propisana je tijekom vožnje zimskim dionicama koje uključuju 839,2 km autocesta, 1523,3 km državnih i županijskih cesta te 68,1 km državnih cesta za tranzitni promet iz luka Vukovar, Osijek, odnosno luke i rafinerije Sisak. Dakle, bez obzira kakvo je vrijeme, je li vani +15 ili +5 stupnjeva, propisano je korištenje zimske opreme. Propisana novčana kazna za nekorištenje propisane zimske opreme je 1000 kn.

Prema Pravilniku o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama pod zimskom opremom motornih vozila kategorije M i N čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,5 tona, podrazumijevamo četiri zimska pneumatika (M+S) ili četiri ljetna pneumatika s najmanjom dubinom profila od 4 mm i s lancima za snijeg koji se postavljaju na pogonske kotače.

Zimska oprema za autobuse podrazumijeva lance na pogonskim pneumaticima ili zimske pneumatike (M+S) postavljene na pogonske kotače. Autobusi i teretna vozila koja zbog tehničkih razloga ne mogu postaviti lance na pogonske kotače moraju imati zimske gume (M+S) na pogonskim kotačima.

Ako policijski službenik zatekne vozilo koje se kreće cestom (na kojoj je kretanje te vrste vozila zabranjeno) bez zimske opreme na dijelu ceste i u vrijeme kada je zimska oprema obvezna, naredit će vozaču da odmah prekine kretanje vozilom ili da vozilom nastavi kretanje na cesti na kojoj je kretanje te vrste vozila dopušteno, odnosno da upotrijebi zimsku opremu.