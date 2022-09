Naziv poznat ljubiteljima Opela po novome će biti rezerviran samo za električne modele, posebno opremljene i dinamičnoga karaktera

GSe, ta tri slova imaju vrlo jasno značenje za kupce Opela: sportski modeli s vrhunskom opremom. Nakon objavljivanja plana ovog njemačkog proizvođača automobila da uvrsti elektrificiranu izvedbu svakog modela u svoj portfelj do 2024. godine i postane isključivo električni brand u Europi do 2028., Opel oživljava i GSe, kao novi vodeći podbrand u svojoj ponudi. Kratica GSe nekoć je značila “Grand Sport Einspritzung” (Grand Sport Injection), primjerice na modelima Commodore GS/E i Monza GSE, a u budućnosti će dobiti novo značenje.

-- tekst slijedi nakon oglasa --

Od “ajnšprica” do “struje”

“Vrlo sam sretan što mogu najaviti skorašnji povratak branda GSe kao vrhunskog sportskog podbranda. Ponovno smo pronašli nadahnuće u našem bogatom naslijeđu, kao što smo ranije učinili za naš novi odvažan i besprijekoran dizajn, zapakirano u suvremenoj izvedbi. Naziv GSe u budućnosti neće samo označavati dinamične automobile koji jamče zabavnu vožnju, već će postati kratica od “Grand Sport electric” u skladu s našim ambicioznim planovima da postanemo isključivo električni brand,” izjavio je glavni izvršni direktor Opela Florian Huettl.

Osim sportskog izgleda temeljenog na Opelovom nagrađivanom dizajnu, buduće kupce vozila s oznakom GSe dočekat će svojstva šasije koja osiguravaju zabavu i dinamičnu vožnju.

Opel je nedavno predstavio Mantu GSe, suvremenu verziju legendarnog automobila Manta iz 1970. Opel Manta GSe također odaje počast prekrasnoj Manti A koja je nedavno poslužila kao nadahnuće za dizajn novog lica branda, pod nazivom Opel Vizor, koji organski integrira prednju rešetku, sustav rasvjete i amblem branda Blitz u jedan i jedinstven modul.

Manta GSe također slijedi Opelov put do elektrifikacije kao i druga osobna i laka gospodarska vozila iz portfelja branda. Svaki Opelov model bit će elektrificiran do 2024., a kupci već danas mogu birati među 12 elektrificiranih modela: od plug-in hibrida kao što su Grandland i Astra do potpuno električnih vozila s baterijom, od malog automobila Corsa-e do Zafira-e Life, te od furgona Combo-e Cargo do gospodarskog vozila Movano-e.