8. lipnja 1986.

Tim Richmond je osvojio svoju prvu od sedam pobjeda u Winston Cup seriji sezone 1986. To mu je donijelo treće mjesto u ukupnom poretku Serije i učvrstilo reputaciju jednog od najvećih vozača NASCAR-a. Rođen je u Ohiu, SAD. Utrke počinje voziti u USAC i Indy seriji. U prvoj godini proglešen je za Rookie of the Year. U NASCAR prelazi nakon oporavka od ozljede zadobivene na utrci Indy serije. Poznat je po vrlo agresivnom stilu vožnje. Za razliku od velikog konkurenta Earnhardta koji je nosio kaubojski šešir, čizme i vikendom pio pivo, Richmond je nosio Armanijeva odijela, družio se s lijepim ženama, bio pripadnik jet seta i imao brojne prijatelje među glumcima i rock zvijezdama. Zima 1986/87. bila je kobna za Richmonda. Prvo je dijagnosticirana upala pluća, stanje se pogoršavalo pa je pronađen virus AIDS-a. Ipak uspio se vratiti na stazu, pobijediti na utrci Miller 500. Odvezao je i utrku u Daytoni 1988. Umro je te zime.