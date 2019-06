Da bi pokazao kako ide u korak s vremenom Opel je prije otprilike mjesec dana prvo predstavio električnu izvedbu nove generacije modela Corsa, a sada su na red napokon stigle i konvencionalno pokretane izvedbe.

S obzirom da će benzinske i dizelske verzije Corse F uvelike nalikovati na svibanjsku električnu Corsu od dizajnu sada ne treba trošiti previše riječi. Ove manje razlike nisu pretjerano bitne pa možemo zaključiti kako nova Corsa izgleda sjajno te da će se, kada je riječ o dizajnu, ravnopravno nositi s konkurencijom poput novog Renault Clia, Peugeota 208 i sl.

Ponudu motora će otvoriti old-school 1,2-litreni atmosferski pogonski stroj snage 75 KS uparen s 5-stupanjskim ručnim mjenjačem. Slijedit će ga turbo izvedbe snage 102 KS i najvećeg okretnog momenta od 205 Nm te još snažnija verzija snage 133 KS i najvećeg okretnog momenta od 230 Nm.

Prva turbo izvedba će standardno biti uparena sa 6-stupanjskim ručnim mjenjačem, dok će se u opcijskoj ponudi nalaziti 8-stupanjski automatik. Ovaj potonji mjenjač je standardna oprema kod najsnažnijeg benzinca, koji će do 100 km/h ubrzavati za 8,7 sekundi, dok će mu najveća brzina iznositi 188 km/h.

Uz ove benzince i ranije predstavljenu električnu izvedbu nova će Corsa kupcima biti dostupan i s jednim dizelskim motorom. Riječ je o 1,5-litrenom turbo pogonskom stroju snage 105 KS i najvećeg okretnog momenta od 250 Nm. Kasnije bi ponuda trebala biti proširena performance izvedbama GSi i OPC.

U svom najlakšem izdanju Corsa F će težiti samo 980 kg. Recimo i da je ovaj automobil duljine 4,06 m, što je gotovo identično prethodnoj Corsi. Ukupna visina je smanjena za 48 mm, no proizvođač navodi da se to uopće nije negativno odrazilo na ponudu prostora za glave putnika, sprijeda i otraga. Dijelom razlog za to je i činjenica da je položaj sjedala niži za 28 mm.

Koliko je za sada poznato nova Corsa će se prodavati sa četiri paketa opreme: osnovi, Edition, Elegance i GS line. Kao i kod električne Corse i ovi će modeli biti dostupni s automatski prilagodljivim LED matrix prednjim svjetlima, a više će podataka postati poznato uskoro. Standardna i opcijska oprema će se donekle razlikovati na pojedinim tržištima, no proizvođač obećava bogatu i napredno opremljenu Corsu.

Cijena u Njemačkoj kreće od 13.990 Eura, a početak prodaje se očekuje prije kraja ove godine.