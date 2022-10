Njemački grad zbog zagađenja zraka povlači radikalnu mjeru: postupno će zabranjivati promet najvećim zagađivačima sve dok se situacija ne popravi

Lokalne i regionalne vlasti Bavarske najavile su radikalan potez koji se tiče prometa u glavnom gradu te pokrajine, Münchenu. Zbog visokih razina zagađenja zraka, odlučeno je kako će od 1. veljače 2023. godine biti zabranjeno prometovanje dizelskim vozilima norme Euro 4 unutar zaštićene zone. Ta zona uključuje gotovo cijeli središnji München, tj. područje unutar njegovog poznatog Mittlerer Ringa, odnosno ceste B2R. Po novome, zona će uključivati i tu cestu.

U slučaju da se situacija sa zagađenjem ne popravi do naredne jeseni, pravila će biti postrožena. Nakon 1. listopada 2023. godine tako se u München, unutar B2R ringa, neće smejti prometovati niti dizelašima izrađenima prema novijoj normi Euro 5. Od zabrane će biti izuzeta tek dostavna vozila i stanovnici s dizelašima. No, u slučaju da se do travnja 2024. godine zrak ne pročisti dovoljno, i lokalno će stanovništvo morati zamijeniti svoje starije dizelaše nekim “čišćim” vozilima.

Automobili izrađeni prema normi Euro 6 za sada su izuzeti iz najavljenih zabrana. Zabrana vozila s normama Euro 4 i 5 utjecala bi na oko 140.000 njih, koja se sada u prosjeku nalaze na ulicama unutar “Ringa”, a većinom bi se ticala turista i posjetitelja u gradu. Predviđena kazna za nepridržavanje propisa je 100 eura, plus administrativni troškovi.