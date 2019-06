Prošlog tjedna smo puno pričali o novim kamerama za nadzor brzine na hrvatskim prometnicma, a sada doznajmo da će u cijelu priču od sljedeće godine biti uključene i naše autoceste. Iz HAC-a doznajemo da je u pripremi veliki projekt uvođenja nadzora brzine na autocestama kojima oni upravljaju.

Do sada se brzina na autocestama u pravilu kontrolirala putem tzv. presretača te povremeno policijskim Multanova uređajima na nadvožnjacima i sl. No, to će se promijeniti ovim projektom koji je osmišljen sukladno Nacionalnom programu sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske 2011.-2020. godine. U HAC-u žele podržati napore MUP-a u kontroli i nadzoru brzina na autocestama s jednim jedinim ciljem: povećanjem sigurnosti prometa.

Tako će ubuduće nadzor brzine biti vršen na tri načina. Prvi je postavljanje fiksnih kamera, koje će brzinu nadzirati radarskom ili laserskom tehnologijom, na posebnim lokacijama, prvenstveno na ulazima u tunele, na mostovima ili vijaduktima. Drugi je način mjerenje prosječne brzine na određenoj dionici autoceste, što zapravo znači da će kamere biti postavljene na početku i na kraju određene dionice. Treći način nadzora brzine vršit će se na mjestima na kojima se privremeno obavljaju radovi. To bi trebalo značiti da će postojati prenosive kamere koje će se postavljati na tim mjestima.

Lokacije koje će biti pod nadzorom brzine bit će obilježene prometnim znakovima koji će upozoravati korisnike autoceste na kontrolu brzine. Time, poručuju iz HAC-a, žele postići pravodobno upozorenje i time povećanje sigurnosti u prometu, jer primarna namjera ovog sustava nije u kažnjavanju.

Primjena novog sustava nadzora brzine na hrvatskim autocestama je planirana u sljedećoj godini, a Hrvatske autoceste namjeravaju projekt prijaviti i za EU sufinanciranje. Sankcioniranje prekršitelja je, napominju iz HAC-a, u nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova.