Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je tekst ovogodišnjeg Javnog poziva za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila, tjedan dana prije otvaranja natječaja

Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila, tj. ovogodišnji natječaj za poticaje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, osvanuo je ovog ponedjeljka na stranicama Fonda. Tekst Javnog poziva objavljen je tjedan dana prije službenog otvaranja natječaja, jer će se prijave na ovaj poziv početi zaprimati sljedećeg ponedjeljka. Cilj ranije objave jest omogućiti svima zainteresiranima da na vrijeme pripreme svu potrebnu dokumentaciju.

Ove godine FZOEU je za bespovratne poticanje energetski učinkovitih vozila za fizičke i pravne osobe izdvojio 103,3 milijuna kuna. Fizičke osobe mogu očekivati sufinanciranje kupnje novih električnih ili elektrificiranih vozila s do 40%. Električni automobili na baterije ili vodik potiču se s najviše 70.000, a plug-in hibridi s najviše 40.000 kuna. Ovi iznosi odnose se na kategorije vozila M1 (osobna vozila). Kad je riječ o “lakim” vozilima, mopedima, motociklima i četverociklima iz kategorija L1 do L7, najviši iznos poticaja bit će 20.000 kuna.

Pravne osobe dobit će iste najviše razine poticaja, no za njih je rezervirano i poticanje lakih gospodarskih vozila iz kategorije N1 (također s do 40.000 kuna za plug-in hibride te do 70.000 kuna za električne i vodikove pogone).

Svi detalji o prijavama i potrebnoj dokumentaciji mogu se pronaći na stranicama FZOEU. Prijave na natječaj za sufinanciranje električnih vozila započinju se zaprimati 27. lipnja u 8:00 sati. Poziv traje do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja planiranih sredstava. Informacija o iznosu iskorištenih sredstava bit će javno dostupna putem stranica Fonda u cijelom razdoblju trajanja Poziva te će se ažurirati u stvarnom vremenu, najavljeno je.