Jamstvo je moguće besplatno aktivirati na novim, ali i rabljenim vozilima. Toyota Relax program jamstva vrijedi dok je vozilo mlađe od 10 godina ili do prevaljenih 160.000 km

Jamstvo, odnosno garancija na vozilo je svakako primamljiv alat za prodaju, odnosno kupnju vozila. Svjesni toga, u Toyoti su pripremili Relax program koji omogućuje jamstvo na vozila stara do 10 godina. Nebitno je radi li se o novom ili o produljenju jamstva na rabljenu Toyotu koja je neko vrijeme bila izvan jamstvenog perioda. Toyota Relax se aktivira u ovlaštenom servisu nakon isteka tvorničkog jamstva, obavljanjem redovitog servisa, na period do sljedećeg servisnog intervala propisanog prema uputi proizvođača (obično 12 mjeseci ili 15.000 km, ovisno što prije nastupi).

-- tekst slijedi nakon oglasa --

Važno je istaknuti kako je Toyota Relax program produljenja jamstva moguće primijeniti na nova, ali i na rabljena vozila kojima je istekao period tvorničkog jamstva. Na ovaj im se način dodatno povećava vrijednost. Toyota Relax program je vezan za određeno vozilo i njegov broj šasije, tako da se prenosi na novog vlasnika u slučaju prodaje vozila. Aktivira se kada se na vozilu obavi redovni servis u ovlaštenoj mreži Toyota servisa. Nakon aktivacije jamstvo se odnosi na naredni servisni interval, na vozila do 10 godina starosti, te unutar 160.000 km. Jedini uvjet je da se rabljeno vozilo redovito održava u ovlaštenom Toyota servisu, te da se sukladno preporukama otklanjaju uočeni nedostaci.

Dakle, program se aktivira, kada vozilo obavi redovni servis u ovlaštenoj mreži Toyota servisa. Vlasnik vozila s aktivnim Toyota Relax programom ima pravo na besplatan popravak u skladu s uvjetima. Prednosti vlasnik može iskoristiti u slučaju kvarova mehaničkih, elektroničkih ili električnih komponenti vozila koji se mogu pripisati pogreškama u procesu proizvodnje ili ugradnje.

Toyota Relax program jamstva do 10 godina starosti (ili 160.000 km) ne iziskuje nikakav dodatni trošak, osim redovnih troškova održavanja koji uključuju rad i potrošni materijal prilikom servisiranja vozila, odnosno zamjene originalne opreme ili potrošnih rezervnih dijelova koje je potrebno zamijeniti. Program se aktivira nakon redovnog servisa u ovlaštenoj Toyota mreži, bez obzira da li je to u Hrvatskoj, Bosna i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu, Sloveniji ili Srbiji te vrijedi do sljedećeg redovnog servisa koji je potrebno odraditi zbog starosti vozila ili kilometraže (što prije nastupi).

Sva Toyota vozila koja se redovito održavaju kod ovlaštenog Toyota servisera, ako ispunjavaju sljedeće kriterije prihvatljivosti mogu biti uključeni u Relax program: do isteka tvorničkog jamstva mora ostati manje od 1 godine ili manje od 15.000 km; vozilo je mlađe od 10 godina i ima manje od 160.000 km, vozilo je ispravno.