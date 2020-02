Na stranicama domaćeg zastupnika otvoren je konfigurator, a gdje je moguće odabrati neke od predviđenih opcija popularnog kompakta

O novoj, osmog generaciji najpoznatijeg kompaktnog vozila, Volkswagen Golfu pisali smo već u nekoliko navrat, pa je poznato i mnogo činjenica. Ipak, govorimo li o hrvatskom tržištu, do nedavno je nepoznanica bila cijena. Sada vidimo da je na službenim stranicama domaćeg zastupnika u konfigurator vozila dodana i osma generacija Golfa, pa svi potencijalni kupci imaju mogućnost odabira vozila prema vlastitim željama.

Početni model trenutno je 1,5-litreni TSI benzinac od 130 KS, a koji u serijskom izdanju dolazi opremljen 6-stupanjskim ručnim mjenjačem. Podsjetimo, Volkswagen je za novu generaciju Golfa pripremio i nove nazive paketa opreme. Tako se za 177.809 kuna može odabrati Life paket koji između ostalog sadrži 16-colne alu naplatke, LED glavna prednja i stražnja svjetla, automatski klima uređaj Climatronic, audio uređaj Composition, digitalni kokpit, App-Connect, ambijentalno osvijetljene, automatsko održavanje razmaka ACC, prednje i stražnje parking senzore, višenamjenski upravljač presvučen kožom, We Connect Plus na godinu dana…

Želite li istu razinu opreme, također uz 1,5-litreni benzinski motor, ali od 150 KS, morat ćete izdvojiti 182.324 kune. Isti je motor moguće odabrati i uz bogatiji Style paket opreme te stoji 194.029 kn. Ova druga razina opreme, povrh već nabrojene, sadrži 17-colne alu naplatke LED Plus glavna svjetla navigacijski uređaj Discover Pro, električno podesivo sjedalo vozača s funkcijom masaže, Travel Assist, We Connect Plus na tri godine, trozonski automatski klima uređaj Climatronic…

1,5-litreni benzinski motor od 150 KS, ali uz mild hybrid tehnologiju dolazi uz 7-stupanjski DSG mjenjač, a uz početni Life paket opreme stoji 204.536 kn, dok uz bogatiji Style paket opreme isti spoj motora i mjenjača stoji 217.042 kn.

Želite li početnu dizelsku opciju budite spremni izdvojit 183.812 kn za 2,0 TDI sa 115 KS i Life paket opreme. Želite li isti paket opreme, ali da je umjesto 6-stupanjskog ručnog mjenjača dvolitreni motor, ali od 150 KS upregnut 7-stupanjskim DSG mjenjačem morat ćete izdvojiti 223.970 kn. Ovaj snažniji motor uz DSG mjenjač i bogatiji Style paket opreme stoji 235.013 kn.

Pored ove prve dvije razine opremljenosti, Life i Style, kasnije se očekuje i R-Line, a isto tako nadopunit će se i paleta pogonskih motora. Jednolitreni benzinac sa 110 KS bit će osnovna izvedba, a dolazi i eHybrid s 204 KS, GTE s 245 KS… Prvi primjerci u domaće salone stižu kroz nešto više od mjesec dana…