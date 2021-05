Hrđa na automobilu noćna je mora svakog odgovornog vlasnika, no ima i onih koji na svojim potpuno novim vozilima žele imati zahrđale dijelove. I ne samo to, nego su ih spremni dodatno platiti

Land Rover Defender iz 2021. godine na našem tržištu nećete moći kupiti ispod pola milijuna kuna. Ovaj luksuzni terenac je, kako navodi proizvođač “opremljen najčvršćim materijalima do sada i testiran do najviših granica” te “dizajniran za optimalnu izdržljivost”. Dostupan je u četiri inačice, tri osnovna paketa opreme i četiri paketa dodatne opreme, sve kako bi bio prilagođen potrebama kupaca – od luksuzne vožnje cestom pa sve do najzahtjevnijih prirodnih terena. No, nekima niti taj izbor nije dovoljan pa svoje nove Defendere prepuštaju stručnjacima za dodatnu personalizaciju.

-- tekst slijedi nakon oglasa --

Novi Defender, malo prešao, hrđav tek djelomično

Jedna od kompanija koja se bavi tim poslom je i Heritage Customs iz Nizozemske, koji su svojoj ponudi odnedavno imaju paket za doradu baš ovogodišnjeg modela Land Rovera Defender koji će na novo vozilo dodati metalne, hrđave umetke. Njihova usluga Valiance sastoji se od zamjene standardnih naplataka i guma s nešto atraktivnijima, prerade interijera i ubacivanja umetaka od ugljikovih vlakana i kože, te za završni touch – hrđavih dijelova karoserije.

Metalni umeci u poklopcu motora te bočne rešetke ne usisima zraka za potrebe dizajnerske dorade prekriveni su bojom s česticama metala, koji je potom izložen umjetnom starenju, odnosno ubrzanoj koroziji. Kada dijelovi dosegnu željenu razinu oksidacije, odnosno hrđanja, zatvaraju se lakom kako bi u tom obliku ostali barem 20-ak godina. Nakon toga se montiraju na novi Defender. Kako to izgleda, možete vidjeti na priloženim fotografijama.

Ako ste voljni izdvojiti 500 ili više tisuća kuna za novi Defender, pa s njime skoknuti u Nizozemsku na ovakvu doradu, onda vam sigurno neće biti problem niti platiti usluge Heritage Customsa. One će vas, u slučaju ovog grubo hrđavog paketa, olakšati za 12.475 eura, odnosno oko 94.000 kuna.