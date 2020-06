(Ne)sretni vlasnik novog Lamborghinija Huracan Performante Spyder bio je sretan 20-ak minuta, nakon čega mu je automobil, spletom nesretnih okolnosti, gotovo u potpunosti uništen

Automobil vrijedan preko 2 milijuna kuna, plus porezi i davanja, malo tko si može priuštiti. Pretpostavljamo da oni koji to uspiju, u trenucima kada tako skupo vozilo preuzmu iz salona, osjećaju sreću i ushit jer su si možda time ispunili dugogodišnji san. Jedan kupac novog Lamborghinija Huracan Performante Spyder u Velikoj Britaniji vjerojatno se osjećao isto tako kada je svoj superautomobil preuzeo prošloga tjedna, no sreća je trajala kratko.

Koliko kratko? Tek 20-ak minuta, prema izvješću lokalne policije. Naime, vozač je s novim “Lambom” krenuo na autocestu M1, koja povezuje London i Leeds, da bi mu se ubrzo nakon toga potpuno novi automobil pokvario. Policija Zapadnog Yorkshirea kaže kako je zbog mehaničkog kvara vozač bio primoran zaustaviti se. Potom se pokazalo da jedna nesreća ne dolazi sama: na njega je, naime, naletjelo kombi vozilo čiji vozač nije uspio na vrijeme reagirati i zaustaviti se.

Lamborghiniju je u sudaru stradao cijeli stražnji desni kraj, a ozbiljnije ozlijeđenih osoba nije bilo. Na fotografijama s mjesta nesreće vidljivo je i da su iz Lamborghinija iskočile automatske šipke za zaštitu putničke kabine u slučaju prevrtanja (pop-up anti-roll bar), pa se čini da bi šteta na ovom vrijednom vozilu mogla biti proglašena totalnom.