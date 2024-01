Najprodavanije plug-in hibridno vozilo u Europi protekle tri godine će, kako stvari stoje, biti Ford Kuga – popularni SUV, koji sada dobiva i novu, unaprijeđenu izvedbu

Iz Forda su za europsko tržište pripremili unaprijeđenu verziju svojeg vrlo traženog modela, plug-in hibridnog SUV-a Kuga. Taj je model 2021. i 2022. godine bio najprodavaniji plug-in hibrid u Europi općenito, a prema preliminarnim podacima istu titulu odnijet će i za 2023., godinu. U Fordu sada najavljuju novu ponudu. Kuga SUV u osvježenoj će inačici ponuditi još snažnije pogonske sklopove, naprednu povezivost s mrežama nove generacije te najnoviju generaciju sustava aktivne pomoći vozaču.

Novi asortiman Kuge bit će namijenjen samo Europi, proizveden na našem kontinentu (u Valenciji), a isticat će se prije svega novim pogonima. PHEV pogonski sustav od sada će tom SUV-u omogućiti do 69 kilometara dosega samo na struju (u gradskoj vožnji doseg će biti 64% veći od dosadašnjega), kao i do 900 kilometara s punim rezervoarom goriva. Modeli Kuga Plug-In Hybrid i Kuga Hybrid AWD odlikovat će se i boljim ubrzanjem, manjim emisijama, kao i mogućnošću vuče tereta do 2.100 kg.

Dizajnerske promjene bit će vidljive izvana i iznutra. Isticat će se prije svega prednja LED-traka postavljena iznad nove maske, dok će promjene u unutrašnjosti biti bazirane na novim tehnologijama. Tako će kokpitom dominirati 13,2-inčni infotainment zaslon sa sustavom SYNC 4, dvostruko veće računalne snage nego dosad. Tu će biti i povezivost s 5G mrežama, bežični Apple CarPlay i Android Auto te glasovni asistent Alexa.

Unaprijeđeni su i sustavi pomoći vozaču, od kojih je najveću nadogradnju dobio aktivni tempomat (Adaptive Cruise Control), obogaćen kamerama koje snimaju okolinu vozila u 360°. Prednja svjetla postaju aktivna i dinamički upravljana, osvjetljavaju najvažnije detalje oko vozila, dok senzori očitavaju prometne znakove. U ponudi će biti i nova izvedba Active, robusna izgledom te prilagođena nešto težim uvjetima vožnje.

U prodaju na europsko tržište obnovljena Kuga stiže već ovoga mjeseca.