Stigla je osma generacija limuzine BMW serije 5 – digitalna, dinamična i prvi puta potpuno električna u izvedbi BMW i5, i dalje spaja prepoznatljiv dizajn, sportske karakteristike i udobnost

BMW je predstavio osmu generaciju svoje najpoznatije limuzine: BMW serije 5, na tržište će stići u dvije inačice, klasičnoj i potpuno električnoj, oznake i5. Novi model karakteriziraju digitalni dodaci, unaprijeđeni pogoni te osvježen dizajn, a u prodaji će se naći u listopadu ove godine u osnovnoj i električnoj varijanti, dok su najavljene i blage hibridne (48V) verzije te isključivo benzinske i dizelske, čija će ponuda i dostupnost ovisiti o svakom pojedinom tržištu.

Veći i opremljeniji

BMW ističe kako je novi dizajnerski jezik ovog modela pojednostavljen, a karoserija je narasla – pa tako BMW 5 sada mjeri 5.060 mm dužine (+97 mm), 1.900 mm širine (+32 mm) te 1.515 mm visine (+36 mm), dok je za 20 mm povećan i međuosovinski razmak.

Sprijeda će svima odmah u oči upasti “bubrezi”, povećani ali ne predimenzionirani, uz zanimljiva dvostruka višenamjenska LED svjetla i agresivne linije prednje maske. Bočna je linija i dalje elegantno sportska, a straga su svjetlosni elementi stanjeni. Dodatne stilske detalje moguće će biti dobiti i u paketima opreme M Sport Package i M Sport Package Pro.

U unutrašnjosti je značajno smanjen broj fizičkih tipki, kažu iz BMW-a, a funkcije su digitalizirane i prebačene na ekrane osjetljive na dodir. Oni su 12,3-inčni zaslon za informacije te 14,9-inčni zaslon za kontrolu. Redizajniran je i upravljač, koji nudi dodatne kontrole dodirom uz tehnologiju haptičkog feedbacka, kako bi vozač znao kada je pritisnuo koju tipku. Cijelom širinom kabine prostire se novi element – BMW Interaction Bar, kombinacija ambijentalnog osvjetljenja i kontrolne površine za razne funkcije vozila.

Klasični, hibridni, električni

Top model u ponudi bit će BMW i5 M60 xDrive, električna izvedba snage 601 KS (u M paketu), koji će nuditi ubrzanje od 0 do 100 km/h za 3,8 sekundi i najvišu brzinu elektronički ograničenu na 230 km/h. Nešto pitomiji BMW i5 eDrive40 nudit će 340 električnih “konja” i ubrzanje od 6 sekundi. Doseg prvoga bit će 455 – 516 km, a drugoga 497 – 582 km po WLTP-u. Baterije će podržavati punjenje snagom sve do 205 kW, što znači da će se u najboljem slučaju bateriju kapaciteta 81,2 kWh moći napuniti od 10% do 80% za 30-ak minuta.

U ponudi će biti niz hibridnih i klasičnih pogona. U Europi će tako biti dostupan BMW 520i, benzinac snage 208 KS, kao i BMW 520d te BMW 520d xDrive s dizelašima snage 197 KS. Kasnije će u ponudu stići i snažniji 6-cilindrični dizelaš kao i dvije inačice plug-in hibrida, što će se dogoditi u proljeće sljedeće godine.

5G kao standard

Digitalni sustav BMW Operating System 8.5 nudi mogućnost igranja na ugrađenim računalima i zaslonima, napredne sustave pomoći vozaču, tu je i digitalni ključ koji se može pohraniti na mobitel ili pametni sat, a povezivost vozila s 5G mrežama dolazi kao dio standardne opreme.