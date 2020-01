Odnosi unutar grupacije Renault–Nissan–Mitsubishi Alliance poremećeni su velikoj mjeri kao posljedica skandala s bivšim šefom Carlosom Ghosnom, o čemu smo nešto detaljnije na Bug.hr pisali ovoga vikenda. Kako vrijeme prolazi, Ghosn je u bijegu pred pravosuđem, a kompanije se pripremaju na život nakon njega. Prema informacijama koje su prenijeli Financial Times i Bloomberg, vodeći ljudi Nissana ubrzali su izradu pričuvnih planova za slučaj da zaista dođe do “razvoda” od Renaulta.

Nissan bi u tom slučaju morao samostalno organizirati proizvodnju, razvoj, ali i upravljanje kompanijom. U japanskom dijelu ove grupacije navodno još od lani istražuju mogućnosti samostalnog opstanka na tržištu, a ispitivanje vlastitih inženjerskih i proizvodnih mogućnosti započelo je i prije nego je Ghosn dao petama vjetra.

FT Exclusive: Senior executives at Nissan have accelerated secret contingency planning for a potential split from Renault in the wake of Carlos Ghosn’s dramatic escape from Japan in December https://t.co/QxQZMnj0Ld

— Financial Times (@FinancialTimes) January 13, 2020