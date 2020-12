Novi model donosi spoj naprednog dizajna i vrhunske razine udobnosti za najugodniji doživljaj vožnje

Uskoro očekujemo potpuno razotkrivanje nove generacije Nissan Qashqaija, a do tada nas iz Nissana upoznaju s pojedinim dijelovima novog vozila. I dok su se u prvom teaseru orijentirali na pogonski sklop, sada je naglasak na putničkoj kabini koja donosi osjećaj još veće kvalitete u odnosu na model koji se trenutno nalazi u prodaji. Poznato je kako proizvođači automobila nove modele razvijaju na osnovi povratnih informacija koje dobivaju iz mnogobrojnih istraživanja, a tako je bilo i prilikom pripreme novog Qashqaija.

Matthew Weaver, potpredsjednik Odjela za dizajn Nissan Europe, izjavio je: ‘Novi Nissan Qashqai savršen je spoj izražajnog dizajna i očekivanja kupaca. Potrebe kupaca usmjeravaju nas u razvoju, a naš odvažni dizajn ispunjuje njihova najveća očekivanja. Novom generacijom podigli smo Qashqai na višu razinu u pogledu premium, ali praktične, luksuzne, ali pristupačne i napredne, ali iskoristive unutrašnjosti koja postavlja letvicu koju drugi moraju slijediti.’

Novi materijali sjedala čine vožnju još udobnijom. Za proizvodnju novog dizajna napa kože potrebno je 25 dana, a za vezenje novog 3D dijamantnog uzorka potrebno je više od 60 minuta. Dozu luksuza u ovu klasu unose masažna sjedala za vozača i suvozača, dostupna u najvišoj razini opreme, s tri programa rada, dok se kroz čitavu kabinu proteže ambijentalno svjetlo bijele boje. Nissanovi dizajneri i inženjeri optimizirali su raspored komandi na središnjoj konzoli te su one sad ergonomičnije i praktičnije. Glavnu ulogu u tome ima nova ručica automatskih mjenjača elegantnijeg dizajna i manjih dimenzija.

‘Naši su dizajneri, inženjeri i tim zadužen za planiranje proizvoda radili više no ikada kako bi putnički prostor učinili udobnijim, profinjenijim i praktičnijim, a vožnju ugodnijom. To je dio automobila u kojem će naši kupci, njihove obitelji i prijatelji provoditi najviše vremena i zato bi to trebao pružiti vrhunsko iskustvo’, izjavio je Marco Fioravanti, potpredsjednik Odjela za planiranje proizvoda Nissana Europe.

Povezano upravljanje

Novi Qashqai opremljen je naprednim multimedijskim sustavom s najvećom ponudom povezanih usluga u klasi, uključujući integraciju s pametnim telefonima, ugrađeni Wi-Fi koji omogućuje povezivanje do sedam uređaja te uslugu NissanConnect Services, posebnu aplikaciju za kontrolu i nadzor nad vozilom. Za upravljanje brojnih funkcija koristi se veći, 9-inčni zaslon veće rezolucije. Kompatibilan je sa sustavima Android Auto i Apple CarPlay, a s kojim se sada može povezati i bežično. Više korisničkih profila s memorijom omogućuje prilagođavanje navigacije, glazbe i postavki sustava svakom vozaču.

Kvalitetnu reprodukciju zvuka, bilo s digitalnog radija ili pametnog telefona, osigurava audiosustav Bose Premium. Čini ga 10 zvučnika i Boseova bas kutija Acoustimass smještena u prtljažniku. Zajedno proizvode čist, snažan zvuk optimalne zvučne kvalitete za sve putnike, pa tako i one na stražnjoj klupi. Novi potpuno digitalni 12,3-inčni zaslon visoke razlučivosti dolazi umjesto instrumentne ploče. Može se konfigurirati na različite načine za prikaz uputa navigacijskog sustava, multimedijskih sadržaja, stanja u prometu ili informacija o vozilu. Svim tim značajkama upravlja se s pomoću novog okretnog gumba na upravljaču. Na pozadinu digitalnog zaslona primijenjena je tradicionalna tekstura rezanog stakla Kiriko, kojom se odaje počast Nissanovim japanskim genima.

Dodatna pomoć je inovativni 10,8-inčni head-up zaslon koji ima najveću površinu prikaza u klasi. Najvažnije informacije navigacijskog sustava, sustava za pomoć u vožnji i one o stanju u prometu prikazuju se na vjetrobranskom staklu, izravno u vozačevu vidnom polju, pa nije potrebno skretanje pogleda s ceste. Vještine povezivanja doma i automobila kompatibilne su s uslugama Google Assistant i Amazon Alexa. Alexa je prvi put ugrađena u Qashqai. Sustav podržava široki spektar komandi, uključujući mogućnost glasovnog slanja odredišta navigacijskom sustavu automobila preko pametnog uređaja, što smanjuje vrijeme potrebno za unošenje odredišta.

Aplikacija NissanConnect omogućuje upravljanje funkcijama vozila, kao što su truba i svjetla te daljinsko otključavanje i zaključavanje vozila. Mogu se postaviti i pametna upozorenja, kao što su ograničenje brzine, vrijeme i parkirna zona, s obavijestima ako vozilo prekorači zadane parametre. Qashqai prvi put predstavlja izvještaje o stanju vozila koji se mogu pregledavati u aplikaciji, a koji obavještavaju korisnike treba li njihovo vozilo hitan servis, pružaju procjenu performansi u stvarnom vremenu te upozoravaju na moguće kvarove. U aplikaciji se mogu pregledavati i povijest i analiza vožnji koje korisnicima pružaju uvid u ukupno prijeđenu udaljenost i vrijeme provedeno na putu.

Dok ne upotrebljavaju navigaciju telefona, vozačima je dostupan sustav TomTom 3D Maps & Live Traffic s naprednim značajkama kao što je ažuriranje karata putem interneta, stanje u prometu u stvarnom vremenu, Google Street View, prikaz lokacija kamera za nadzor brzine i prikaz cijena goriva. Vozači preko aplikacije mogu pristupiti i navigaciji Door-to-Door Navigation te locirati svoje vozilo s pomoću funkcije My Car Finder. Novi Qashqai uključuje funkciju praćenja ukradenog automobila (ovisno o zemlji). Ta usluga osigurava stalan kontakt s policijom i pružateljima usluga treće strane te vas automatski upozorava na krađu preko aplikacije NissanConnect kako biste mogli pratiti i vratiti vozilo.

Gumb kojem se pristupa preko zaslona sustava NissanConnect omogućuje kupcima neprekidan kontakt s pružateljem usluge koji ga povezuje s najbližim službama za popravak i vuču vozila. Za razliku od sustava eCall, ovaj sustav ne aktivira se automatski prilikom nesreće. Po prvi put u Qashqaiju, prednja konzola nudi praktični bežični punjač za pametne telefone snage 15 W, što ga čini jednim od najsnažnijih u klasi. Dovoljno je velik i za najveće uređaje, uključujući i nedavno predstavljeni Apple iPhone 12 Pro Max. U mogućnostima povezivanja mogu uživati svi putnici jer je središnja konzola sada opremljena USB-A i USB-C utičnicama sprijeda i straga.

Zvučna upozorenja novog Qashqaija, primjerice podsjetnik na neprivezani pojas i zvuk pokazivača smjera, razvijeni su u suradnji s japanskim studijem za razvoj videoigara Bandai Namco, čime dodatno ističu Qashqaijevo japansko naslijeđe. Zvukovi su harmoničniji i imaju melodičniji dvotonski potpis. ‘U Qashqai smo unijeli visoku razinu povezivosti koja kupcima omogućuje nadzor nad automobilom i komunikaciju s njim preko uređaja za pomoć u kućanstvu ili pametnih telefona. No, temelj su svih tih novih značajki praktičnost i jednostavnost uporabe’, izjavio je Gareth Dunsmore, potpredsjednik Odjela za brending i korisničko iskustvo Nissana Europe.

Zavidna razina udobnosti

Na novom Qashqaiju vozaču se omogućava veća preglednost prednjeg, bočnog i stražnjeg dijela. Poboljšanja uključuju širi kut vjetrobranskog stakla, tanji prednji nosač krova i retrovizore postavljene na vrata umjesto na A-nosaču, čime su smanjena nepregledna područja. Dulji međuosovinski razmak novog Qashqaija i učinkovitija organizacija prostora oslobađaju još više prostora za putnike. Prostor za koljena putnika na stražnjoj klupi povećan je za 2,8 cm na 60,8 cm, a veći je i razmak između vozača i suvozača. Prostor za glavu na prednjoj i stražnjoj klupi povećan je za 1,5 cm, zahvaljujući manjem povećanju vanjskih dimenzija.

Viši položaj sjedenja i izdašnije bočne dimenzije više no ikad omogućuju udoban smještaj za osobe različite tjelesne građe, a udobno će se smjestiti i odrasli između 145 cm i 192 cm visine. Podešavanje sjedišta prednjeg sjedala po nagibu u najvišoj razini opreme pruža još više udobnosti. Veći osjećaj sigurnosti pri dinamičnijoj vožnji omogućuju naslon sjedala i oblik sjedišta koji pružaju snažniju bočnu potporu te kut pod kojim su bočni oslonci postavljeni.

Sjedala s memorijskom funkcijom dostupna u najvišoj razini opreme te omogućuju pohranu dvaju položaja sjedala za oba prednja sjedala i tako olakšavaju pronalaženje najudobnijeg položaja. Nissanova bestežinska sjedala nadahnuta su NASA-inim, predstavljena u aktualnoj generaciji Qashqaija, rezultat su iscrpnih istraživanja na stazi i cesti kako bi se osigurao optimalan položaj tijela i smanjila razina umora za sve putnike na dugim ili kratkim putovanjima. Nova opcija grijanja upravljača pruža veći osjećaj udobnosti u zimskim mjesecima.

Praktičnost mu je vrlina

Luksuznija, ali jednako praktična unutrašnjost Qashqaija ispunit će svakodnevne potrebe kupaca za prijevozom najrazličitijih predmeta, od dječjih kolica do namirnica. Električna vrata prtljažnika olakšat će pristup prtljažniku kad su vam ruke pune. Ukupan obujam prtljažnika, spuštanjem podnice prtljažnika za 2 cm, povećan je za 50 litara u odnosu na aktualnu generaciju.

Bočni pretinci za odlaganje iznad unutarnjih lukova blatobrana i prilagodljivi razdjelnik prtljažnog prostora, poboljšani su u novoj generaciji, kao i izdržljivi tepih s jedne strane i plastika koja se lako čisti s druge strane. Kako bi utovar predmeta u mraku bio lakši, prtljažnik je opremljen dvostrukim svjetlima. Straga je ugrađena i 12-voltna utičnica za napajanje uređaja, kao što su električni hladnjaci za izlete.

Čak su i pretinci u putničkom prostoru dorađeni kako bi se povećala iskoristivost. Dva držača čaša postavljena su na većem razmaku, čime je povećan kapacitet i olakšano vađenje manjih čaša. U pretince u vratima sada stanu i boce do 1,5 litara, u usporedbi s 500 ml na prethodnoj generaciji. Ergonomičniji dizajn ulaza olakšava ulazak i izlazak iz vozila u odnosu na prethodnu generaciju, što je posebno praktično u uskim prostorima, kao što su garaže.

Sve u svemu, niz jednostavnih i praktičnih aplikacija za pametne telefone, udobnost i praktičnost masažnih sjedala i grijanog upravljača, završna obrada i kvalitetni materijali, dodatni prostor za putnike i prtljagu novog Qashqaija još će jednom nagovijestiti kupcima što mogu očekivati od ovog crossovera srednje veličine.