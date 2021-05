Do 2024. godine Lamborghini će se posvetiti slavljenju motora s unutarnjim izgaranjem i hibridnim pogonima, da bi u drugoj polovici desetljeća izbacio i prvi potpuno električni model hiperautomobila. Sada znamo otprilike i kakav će on biti

Manje ili više svi proizvođači automobila već su najavili svoje strategije za tranziciju na električne pogonske sklopove. Očekivano, najsporiji u tome su klasičari kao što su Bentley i Ferrari, a kao što danas vidimo pridružuje im se i legendarni Lamborghini. Sa spomenutim markama dijeli istu misao – nećemo žuriti s elektrifikacijom, ali ako želimo do kraja desetljeća imati kvalitetan električni hiperautomobil, sada je vrijeme da počnemo o tome razmišljati.

-- tekst slijedi nakon oglasa --

Najveća investicija u povijesti kompanije

Strategija za modernizaciju talijanske marke naziva se “Direzione Cor Tauri” i kaže kako će ova i sljedeća godina biti iskorištene za “slavljenje motora s unutarnjim izgaranjem”, nakon čega će početi era hibrida. Ona će potrajati do 2024. godine, do kada bi svaki novi model iz njihove tvornice trebao imati hibridni pogon. Sve ovo ići će prilično brzo, jer će od 2023., za kada planiraju prvi hibridni model, već do 2025. prodavati isključivo takve modele i smanjiti ukupne emisije CO 2 na razini kompanije za 50%.

U hibridnu tranziciju kompanija planira uložiti 1,5 milijarde eura u naredne četiri godine, što će im biti najveća pojedinačna investicija otkako postoje.

Malo više ćemo ipak pričekati na potpunu elektrifikaciju automobila sa značkom bika. Ona je planirana za drugu polovicu 2020-ih godina, s ciljem da u 2030-e uđu kao potpuno održiva kompanija, s ugljično neutralnim poslovanjem i potpuno električnim automobilima u prodaji.

Prvi 100% električni Lambo bit će sportski hiperautomobil iz GT klase, imat će dvoja vrata i vrlo vjerojatno četiri sjedala pune veličine. Razvoj je već pokrenut ali finalne odluke o snazi, dizajnu i konceptu još uvijek nisu donesene. Ono što se zna jest da će, i uz pogon na struju, Lamborghini kroz desetak godina zadržati postojeću “DNK” ove marke i podići je na novu razinu.

Kad je riječ o planiranoj proizvodnji, količine neće biti malene kao kod najskupljih cestovnih jurilica, ali neće biti niti velike kao u slučaju SUV-a Urus – električni Lamborghini trebao bi se po količini dostupnih primjeraka smjestiti negdje između tih krajnosti, poručio je na medijskom predstavljanju strategije prvi čovjek kompanije Stephan Winkelmann.

Portal Autocar piše kako bi Lamborghini mogao u razvoju električnih pogona koristiti rješenja Porschea ili Audija, iz zajedničke im krovne Volkswagen grupe, a u priču bi se tu mogao uplesti i Rimac – koji se specijalizira upravo za razvoj naprednih baterija i pogona za hiperautomobile u manjim i srednje velikim serijama.