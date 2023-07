Gotovo da nema smisla prijavljivati štetu na automobilu ako za njega nemate ugovoreno kasko ili kakvo drugo dodatno osiguranje – najviše što možete od država ili grada dobiti je "kikiriki"

Ovoga tjedna zaredao se niz olujnih nevremena, koja su na nekim područjima uzrokovala velike štete na imovini. Vrlo čest je slučaj da su pritom oštećeni automobili, koji su se našli na cesti ili parkiralištu u to vrijeme, pa je na njih palo drvo, udario ih “zalutali” kontejner i slično. Nedavno smo objavili upute o tome što učiniti u slučaju da je i vaš automobil oštećen, a one se mogu svesti ukratko na savjet: imate li kasko ili drugo dodatno osiguranje od elementarnih nepogoda, štetu svojoj osiguravajućoj kući prijavite što prije.

Za sve ostale slučajeve, ostaje vam opcija prijaviti štetu lokalnoj samoupravi, za što je primjerice Grad Zagreb već otvorio telefone i mailove. Prijave šteta imale bi više smisla, kada bi bili zadovoljeni uvjeti za službeno proglašenje elementarne nepogode na određenim područjima. Ne dogodi li se to, lokalna samouprava ima ograničene zakonske uvjete za isplate.

Od 5 do 20% odštete

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević za Dnevnik Nove TV izjavio je: “Neće biti proglašena elementarna nepogoda, neće biti zakonskih uvjeta za 20% štete u odnosu na prihode grada Zagreba. To je još manji problem, to i ne bi bilo dosta, mali je iznos koji bi se dobio, oko 5% štete. Ono što je danas na sastanku s Vladom odlučeno jest da će se procijeniti šteta te će Vlada donijeti odluku za svih 14 županija koliko će pokriti štete”.

Dakle – ako stvari ostanu kao što su sada, u najboljem ćete slučaju za oštećenja na automobilu moći dobiti 5% iznosa ukupne štete. Proglasi li se elementarna nepogoda (što je za Zagreb malo vjerojatno), to može doći do 20%. Naravno, očekuje se i odluka Vlade RH, koja bi mogla promijeniti navedene iznose. Do tada, savjetujemo da ne gubite vrijeme na prijavu šteta na vozilima, ako nemate osiguranje koje će ih pokriti.