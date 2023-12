Vangabaritni prijevoz kakav se rijetko viđa snimljen je ovih dana na cesti Zadar-Knin, gdje je vozač kamiona na njega natovario stare automobile, i to na suludo opasan način

Društvenim mrežama širi se snimka nastala na ovih dana u zadarskom zaleđu. Iako uz nju ne dolazi previše informacija, iz samog videa prilično je jasno što se dogodilo. Jedan je vozač teretnog kamiona s grabilicom (“grajferom”), očito namijenjenoga prijevozu glomaznog otpada, na njega utovario olupine starih automobila.

No, to je učinio po principu dvojice “majstora” iz animiranog serijala A je to! – natrpao je te olupine tako da jedna od njih najmanje metar vidi preko ograde teretnog prostora. Ništa ga to nije spriječilo da tako izađe na javnu cestu i preveze svoj teret tamo kamo je naumio.

“Svašta se na našim prometnicama može vidjeti, ali ovo je malo veći biser. Taj, slobodno ćemo reći, vozač iz pakla, na cesti Zadar-Knin ne brinući se za s ostale sudionike u prometu, vozi prebrzo i – ovako”, kažu sa Facebook stranice Halo, inspektore, koju inače vodi Europski centar izvrsnosti potrošača – ECIP.

Nedugo zatim reagirala je i policija: “Obavještavamo da su policijski službenici Policijske postaja Knin nakon pregledanog videozapisa i provedenih policijskih mjera i radnji utvrdili da je 39-godišnjak upravljao teretnim vozilom te je vozaču izdana obavijest o počinjenom prekršaju iz čl.154 st.2 t.2 kažnjivo po čl.154 st.10 Zakona o sigurnosti prometa na cestama, također je 67-godišnjem vlasniku obrta izdana obavijest o počinjenom prekršaju iz čl.154 st.2.t.2 kažnjivo po članku 154.st.6 istog Zakona”, izvijestili su iz Policijske uprave šibensko-kninske.