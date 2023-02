Rimac Nevera i Pininfarina Battista rade se na istoj šasiji i s istim pogonskim i baterijskim sustavima. No, Talijani su u sportskim performansama otišli za sada korak dalje nego Rimac Automobili

Svijet automobila dobio je još novih brzinskih rekorda u režiji električnog superautomobila Pininfarina Battista. Ovaj je talijanski model zasnovan na šasiji i pogonskom sustavu Rimčeve Nevere, no nešto je izraženije sportskog karaktera i, barem za sada, boljeg ubrzanja.

Rimac Nevera i dalje drži svjetski rekord za najbrži električni automobil, s postignutih 412 km/h, no u ubrzanju od nule pa do 100 i 200 km/h za nekoliko je stotinki sekunde bolje vrijeme postigao talijanski automobil. Dogodilo se to krajem prošle godine u Dubaiju, da bi sada na turneji po Indiji pala još dva rekorda. Spomenimo ovdje i da kompanija Automobili Pininfarina, iako tradicionalno talijanska, zapravo ima sjedište u Münchenu, a vlasnik joj je indijski koncern Mahindra & Mahindra.

Model Pininfarina Battista Hyper GT tako je na posebnoj stazi u Indiji uz svoje ime upisao dva dodatna brzinska rekorda: za najbrži prelazak četvrt i pola milje, koji sada u kategoriji električnih osobnih serijskih automobila iznose 8,55 odnosno 13,38 sekundi. Rekorde je potvrdio i Indijski automobilski savez (FMSCI). Osim toga, isti je automobil uspio od 0 do 300 km/h ubrzati za 10,5 sekundi.

Pri testiranju ubrzanja korištene su gume Michelin Pilot Sport Cup 2R. Testirana je i najviša brzina, na gumama Michelin Pilot Sport Cup 2, a postignuta brzina ipak je ostala ispod Neverinog rekorda i iznosi 358 km/h. Pininfarinin je automobil poslužio i za još jedan lokalni rekord. Za njegovim je upravljačem indijska vozačica Renuka Kirpalani postigla brzinu od 357,1 km/h i time postala najbrža Indijka ikada.