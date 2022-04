Proces homologacije dovršen je, serijska proizvodnja je započela, a stručnjaci iz Rimac Automobila obavljaju posljednje testove – jedan od kojih obavljen je i u Švedskoj, u vrlo zahtjevnim ledenim uvjetima

Iz Rimac Automobila ovoga su tjedna objavili atraktivan video naslovljen “1914 konjskih snaga na ledu” – a u njemu, očekivano, dinamične snimke testiranja Nevere. Ono je odrađeno tijekom dva tjedna, u Pirellijevom testnom centru Sottozero, na sjeveru Švedske, u blizini arktičkog kruga.

Kako je temperatura preko dana na ovom području bila neuobičajeno visoka (zahvaljujući, dakako, globalnom zatopljenju), Rimčevi su inženjeri morali testiranja na ledenim stazama provoditi noću, kada je živa u termometru padala na najniže razine. Cilj testiranja je, naime, bilo ispitati kako se ponašaju neki od ključnih sustava vozila pri ekstremnim hladnoćama – na “udaru” su tako bili ESP, ABS i torque vectoring.

Sve to rezultiralo je vrlo atraktivnim kadrovima driftanja i jurnjave po ledu, za što je bio zadužen glavni testni vozač Rimac Automobila Miroslav Zrnčević. On je izjavio i kako je najniža temperatura pri testiranju bila “tek” -15°C, pa je stoga odlučeno da se testira noću, kada su uvjeti povoljniji za ono što se htjelo postići – a to je ispitivanje konzistentnosti u vožnji, neovisno o vanjskoj temperaturi i uvjetima na tlu.