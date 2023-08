Održana je još jedna atraktivna utrka ubrzanja, u kojoj su se sučelili Rimčeva Nevera, McMurtry Spéirling i Red Bullov bolid Formule 1 RB8 iz sezone 2012. Nevera je bila najbrža u 2 od 3 utrke

U organizaciji ekipe s portala CarWow održana je još jedna vrlo atraktivna utrka ubrzanja s Rimčevom Neverom u jednoj od uloga. Nakon nedavnog okršaja s Bugattijevim Chironom i Teslinim Modelom S Plaid, sada je hrvatski hiperatuomobil dobio daleko moćnije protivnike. Bili su to McMurtry Spéirling, električni bolid napravljen samo za obaranje raznih rekorda te bolid Formule 1 RB8, kakvim su se u sezoni 2012. utrkivali Sebastian Vettel i Mark Webber.

U dvije od tri utrke ubrzanja na četvrt milje, Nevera je bila brža od Spéirlinga i Red Bullovog bolida. Formula je bila i najsporija u svim pokušajima, dok je maleni Spéirling pobijedio u jednoj od tri utrke. Nevera i Spéirling su 402 metra prelazili za oko 8,4 sekunde, dok je bolidu F1 trebalo 9,5 sekundi.

“Jedna (bar meni) dosta važna pobjeda za Dan pobjede. Nevera je pobijedila Red Bull Formulu 1 i McMurty Spéirling u utrkama ubrzanja i međuubrzanja. Nevera je cestovni, homologirani auto, na cestovnim gumama, dok su druga dva trkaći automobili, na slick gumama. McMurty je najavio cestovnu varijantu automobila, no to će potrajati nekoliko godina i dalje biti jednosjed koji neće biti moguće homologirati regularno. Naravno, nije ubrzanje sve, i naravno da su Formula 1 i McMurty brži od Nevere u drugim elementima (recimo u kočenju su puno bolji od Nevere – što se može vidjeti u videu). No i dalje smatram da je to poprilično dobar rezultat za cestovni automobil koji ima puno prostora za dvoje, udoban je i ima iskoristiv domet. U svakom slučaju – ja sam sretan sa ishodom i ponosan na ekipu koja i dalje radi pun gas da iscijedimo sve što je moguće sa ovim autom”, napisao je Mate Rimac na Facebooku.

Odgovorio je Rimac i na stalno pitanje svih ljubitelja (ali i mrzitelja) Nevere – kada će se ona okušati na legendarnoj stazi Nürburgring Nordschleife? Uskoro, navodno… Poruka ovim drugima je poslana i registracijskom pločicom Nevere, koja je za ovu utrku nosila natpis ZG MAGLA-1.