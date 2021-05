Prema informacijama koje ovih tjedana kruže medijima, britanska i talijanska marka luksuznih vozila neće žuriti s uvođenjem potpuno električnih modela u ponudu, sve dok tehnologija i tržište ne budu spremni

Prije nekoliko je dana John Elkann, prvi čovjek Ferrarija, na godišnjoj skupštini dioničara te kompanije najavio da oni ne planiraju potpuno električni ili sportski automobil na tržište plasirati sve do 2025. godine. Ako se uzme u obzir da je to značajan zaokret u politici, jer se prijašnje vodstvo Ferrarija protivilo ikakvoj elektrifikaciji, onda je rok od 4 godine za uvođenje prvog 100% električnog Ferrarija prilično kratak rok. Ako se, pak, uspoređuje s konkurencijom, do tada bi na tržištu već mogao biti popriličan broj konkurenata koji ne koriste fosilna goriva, pa bi Ferrarijev propeti konjić u tom pogledu mogao “kaskati” za njima.

Ferrari SF90 Stradale – hibrid

Sličan potez ovoga je tjedna najavio i britanski Bentley, dio Volkswagen grupe. Oni će tijekom ovog desetljeća polako iz proizvodnje izbacivati motore na fosilna goriva, a prvi 100% električni model također planiraju predstaviti 2025. godine. Njihov je CEO Adrian Hallmark izjavio da će električni Bentley biti izrađen na novoj platformi VW Grupe, Artemis, a da će biti osmišljen u suradnji s Audijem i Porscheom.

Zašto je, dakle, 2025. godina povoljna i za Ferrari i za Bentley? Britanci kažu kako bi do tada trebala potpuno sazrjeti tehnologija baterija, koje više neće biti masivne. Povećana energetska gustoća značit će lakše baterijske setove, što će im omogućiti izradu lakših i aerodinamičnijih automobila. Tek nakon tog tehnološkog napretka moći će se posvetiti ostatku razvoja, a napominju i da električni pogon odlično odražava duh njihove marke: omogućava laku, tihu, udobnu vožnju, kao i odlične vozne karakteristike.

Bentley Bentayga – hibrid

U Ferrariju također čekaju napredak u baterijama, kako im sportski automobili ne bi bili teški, samo zato da bi imali dovoljno velik doseg. No, za razliku od Bentleya, oni nemaju plan potpuno napustiti bučne i moćne motore s unutarnjim izgaranjem – strategiju elektrifikacije će, kažu, “izvoditi na vrlo discipliniran način”, što god to značilo.