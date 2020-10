Odabrani vlasnici Teslinih modela s ugrađenim Autopilotom ovoga su tjedna dobili nadogradnju na sustav FSD (Full Self-Driving), koja im prvi puta omogućava da ih automobil samostalno vozi od početka do kraja odabrane rute, bez ikakve intervencije vozača

Nakon više godina očekivanja i najava, u Tesli su ovoga tjedna prvi puta odlučili odabranom malenom krugu vlasnika njihovih automobila softver Autopilota nadograditi na potpuno autonomni način vožnje. Full Self-Driving, odnosno FSD opcija još uvijek je u fazi beta testiranja, no kako je dostupna i privatnim vlasnicima Tesli, logično je da su oni odmah pohitali uključiti je i isprobati. Na našu sreću, neki su svoja iskustva i snimali pa imamo prilike vidjeti kako Teslin potpuno autonomni sustav vožnje zaista funkcionira u praksi.

Vozi kao vozač početnik

S obzirom na bombastične najave na kakve smo od Elona Muska već naviknuti, prve potpuno autonomne vožnje Teslom ne izgledaju potpuno impresivno. Međutim, kad ste u automobilu koji prepoznaje semafore, samostalno odabire kolničke trake, daje žmigavce i skreće u pravilnu traku na sljedećoj cesti, vjerojatno je dojam daleko bolji nego na videu. Ono što svi primjećuju jest da FSD Autopilot vozi vrlo polagano i oprezno, zaustavlja se ili usporava prije svih raskrižja, no isto tako vrlo precizno detektira druge sudionike u prometu, ceste, vozila i prometnu signalizaciju.

Prema ustaljenoj klasifikaciji autonomne vožnje ovaj sustav bi se svrstao na razinu 4, u kojoj automobil samostalno može voziti “od točke A do točke B”, no u njemu i dalje mora sjediti vozač i biti spreman preuzeti kontrolu u bilo kojem trenutku (procjene kažu da će se to događati u manje od 1% vremena).

Najveća nadogradnja ovoga tjedna je skretanje i navigiranje po gradskim ulicama, raskrižjima i kružnim tokovima. Autopilot je, kako se može vidjeti, dobio i novo korisničko sučelje, a vozaču sada pokazuje i sve što njegove kamere i radari “vide” oko vozila. Ipak, rani beta testeri upozoreni su da budu na oprezu i da u svakom trenutku budu spremni ispraviti eventualnu krivu procjenu Teslinog softvera.

S ovom nadogradnjom Teslin Autopilot će poskupjeti za 2.000 dolara. U nastavku donosimo kompilacijski video najzanimljivijih prvih pokusnih vožnji na FSD sustavu.