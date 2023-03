Netko se malenim Citroënom Ami u Monacu pravio da je vozač Formule 1, pa je vrlo brzo završio na boku i u zaštitnom stupiću, i to u jednom od najpoznatijih zavoja na svijetu

“Ono kad se praviš da si Hamilton u Monacu, ali s Citroënom Ami” – opis je videa koji ovih dana kruži društvenim mrežama, a prikazuje upravo to: nepoznatog vozača koji je punom brzinom ušao u ikonski zavoj, “ukosnicu” Grand Hotel Hairpin, na cesti u Monacu, koja služi i kao najprestižnija staza Formule 1. Kada kažemo “punom brzinom”, moramo napomenuti da je najviša brzina koju Ami redovno može postići tek 45 km/h, no za ovaj zavoj i to se pokazalo previše. Bolidi Formule 1 ovaj zavoj inače prolaze otprilike istom tom brzinom.

Naš “Hamilton za sirotinju” svojim je Amijem prvo, uz škripu guma, provezao “ukosnicu” uzbrdo. Kada se vraćao istim putem nizbrdo, maleni je francuski plastični automobil možda potegnuo i više od 45 km/h, prevrnuo se na bok, pa usput i udario krovom u jedan stupić pored ceste. Stupić se nije niti pomaknuo. Zanimljivo – krov je nakon udara također ostao neoštećen, zahvaljujući svojoj plastičnoj konstrukciji, koja se savinula, pa brzo vratila u izvornu formu.

Događaj je zabilježen na videu iz više uglova, što možete vidjeti u nastavku. Vozača je u konačnici odvezla hitna pomoć, no nije poznato je li, osim povrijeđenog ega, pretrpio kakve druge ozljede.