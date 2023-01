Trenutačno jedan od najboljih NBA igrača, Slovenac Luka Dončić, svojim igrama i rekordnim rezultatima došao je do statusa superzvijezde u nekoliko godina, a sada mu je i automobil takav. Kako on plijeni pozornost čak i onih koji ne prate košarku, tako će njegov novi kamionet zainteresirati i one koji ne znaju ništa o automobilima. Slovenskog košarkaša nedavno su novinari snimili kako na utakmicu dolazi novim, posebno prerađenim i “tuniranim” Jeepom – s tri osovine i šest kotača.

Nije dugo trebalo da se otkrije i o kojem je točno vozilu riječ. Dončićev novi automobil je Jeep Gladiator prerađen u kompaniji Apocalypse te dodatno “tuniran” u kompaniji SoFlo Customs. Oni su ga produžili i opremili trećom pogonskom osovinom, pa se tako vozilo službeno naziva Jeep Gladiator 6×6 Apocalypse Hellfire. Dug je 6,24 metra i širok preko 2 metra.

Osim ove atraktivne nadogradnje, Jeep je dobio i pogon od čak 750 ili 850 KS, pa od nule do 100 km/h može potegnuti za manje od 4 sekunde. Kako bi opravdao naziv, spreman je za “smak svijeta” – s blindiranom karoserijom i dodacima od čelika i kevlara, neprobojnim staklima, kao i desetoslojnim 40″ gumama za sve zamislive teške terene. Ova varijanta Jeepa može se pretvoriti i u vozilo za lijepo vrijeme, pa mu se mogu potpuno skinuti sva vrata i tako dobiti prozračnu kabinu.

Interijer je dorađen najmodernijim sustavima, LED rasvjetom, navigacijom, ugrađenim sefom za vrijedne stvari, vrhunskom audio opremom snage 10 kW, tu su i vanjske kamere, promjenjiva boja LED rasvjete čak i izvana te aktivni ovjes. Ovisno o snazi motora, opremi i drugim personalizacijama, cijena ovakvog vozila može varirati, ali u osnovi se kreće oko 200.000 američkih dolara.

@luka7doncic pullin’ up to the spot loaded like a Boss. The @NBA’s leading scorer looking to burn rubber on the @ATLHawks tonight at 7:30pm @ESPNNBA. I’ll be choppin it up with JVG and @CassidyHubbarth 💪🏽. Luka been all gas. No brakes this season. pic.twitter.com/DLPRqTMMwW

— MarkJonesESPN (@MarkJonesESPN) January 18, 2023