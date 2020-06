Nakon nešto manje od tri tjedna Volkswagen je riješio probleme sa sustavom e-Call, pa su ovoga vikenda nastavljene isporuke Golfa 8 i Škode Octavije

Sredinom prošlog mjeseca iznenada je morala biti obustavljena proizvodnja i isporuke u Volkswagenovim tvornicama. Otkriven je, naime, bio softverski problem u samim automobilima, Golfu 8 i Škodi Ocatviji, koji se ticao sustava za automatsko dojavljivanje stanja vozila i podataka o prometnim nesrećama hitnim službama, koji bi se autonomno uključivao u hitnim situacijama. Sustav e-Call nije radio kako spada, pa je VW privremeno obustavio isporuke novih vozila dok ne riješi problem s tim dijelom softvera.

15.000 isporučenih automobila s greškom

Nakon nešto manje od tri tjedna problemi su riješeni, softver zakrpan, pa su od ovoga petka isporuke ponovno pokrenute. No, otprilike 15 tisuća Golfova koji su do sada isporučeni kupcima, uglavnom u Njemačkoj, sada su pozvani natrag u ovlaštene servise gdje će im biti instalirana zakrpa za ovaj problem. Ovaj opoziv Golfa 8 nije obvezan, pa će na nadogradnju softvera središnjeg računala otići tek oni kupci koji to budu htjeli.

eCall softver inače je obvezan dio opreme svakog novog vozila na tržištu Europske unije od ožujka 2018. godine. Osnovna mu je namjena prepoznati kada se vozilo našlo u prometnoj nezgodi, te o tome automatski obavijestiti hitne službe.

Kad je riječ o Škodi Octaviji, njezina proizvodnja je također bila obustavljena, no isporuke navedenog modela kupcima započinju tek sljedećeg mjeseca – tako da vlasnici novih Škoda neće morati ponovno u servis na nadogradnju softvera.