Kontroverzni britanski autonovinar Jeremy Clarkson je svojim nekontroliranim ispadom bijesa doveo do kraja već, izgledno, svoju drugu uspješnu automobilističku TV emisiju

Emitiranje kultne BBC-jeve automobilističke emisije Top Gear naprasno je bilo prekinuto 2015. godine, a osnovni razlog za to bili su različiti ispadi njihove tada najveće zvijezde, Jeremyja Clarksona. Njegovi nesporazumi, ispadi, pa i napadi na članove produkcijskog tima primorali su vodstvo britanske TV kuće da mu ukinu radno mjesto voditelja, a u tome su ga ubrzo slijedili i njegovi kolege, Richard Hammond i James May.

Suradnja s BBC-jem je prekinuta, ali nije prošlo dugo dok ih pod svoje skute nije uzeo streaming servis Amazon Prime, za koji su već snimili nekoliko sezona nove, ali slične, emisije, The Grand Tour. Od 2016. do 2019. godine imali su i studijske i avanturističke epizode, da bi od tada snimali samo posebne, dugometražne emisije. Clarkson je u međuvremenu dobio i vlastitu emisiju o pokretanju farme u Engleskoj, Clarkson’s Farm, također na Amazon Primeu, a nastavio je pisati i kolumne za britanski Sunday Times.

Kako došlo, tako otišlo

Kontroverzni voditelj nije dugo izdržao do sljedećeg ekscesa, pa je tako u nedavnoj kolumni na vrlo ružan način govorio o Meghan Markle, supruzi britanskog princa Harryja. Ta njegova kolumna podigla je puno prašine, izazvala zgražanje, a on se ubrzo za sve ispričao i Meghan i javnosti. Ipak, čini se kako to nije bilo dovoljno. Holivudski mediji javljaju da je ovoga tjedna otkazana tiskovna konferencija koja je trebala najaviti nove epizode Clarksonovih serijala, što je potaknulo nagađanja o tome da je i jedno i drugo – otkazano.

Amazon se nije oglasio o novom Clarksonovom ispadu, no sve su glasnija šuškanja o tome da će The Grand Tour i Clarkson’s Farm biti ukinuti. Amazon Prime bi, u najboljem slučaju, mogao emitirati još četiri ranije dogovorene epizode The Grand Toura, jednog od svojih najvećih hitova. Službenih informacija za sada nema.