Prošle godine izvršni je direktor američke medijske kuće CNBC, Jay Yarow, doživio prometnu nezgodu. Pritom je teško nastradao njegov Teslin Model X, pa je osiguravatelj proglasio totalnu štetu na vozilu. Kao takvoga, Yarow je uništeni automobil bio prodao dalje, za dijelove, vjerujući kako mu nema spasa. Međutim, mjesecima nakon “totalke”, ista Tesla osvanula je u Ukrajini, a bivši vlasnik počeo je dobivati obavijesti o tome na svoj mobitel, očito aplikacijom još uvijek povezan s računalima u vozilu.

Novi vlasnici u Ukrajini, doznao je, voze nekada njegovu Teslu u južnom dijelu zemlje, ne tako daleko od ratnih zbivanja. S vremena na vrijeme koriste i Spotify račun Yarowa, slušajući glazbu, o čemu on također sve može doznati putem mobilne aplikacije. O ovom neobičnom slučaju on je pisao na društvenoj mreži X (donedavno Twitter), a njegov je CNBC o svemu napisao i članak.

Here's an unusual situation. I had a Tesla, crashed it, it was totaled. And now it's … in Ukraine? And someone there is listening to Drake on my, still logged in, Spotify account. pic.twitter.com/ymW2psyvz6

— Jay Yarow (@jyarow) August 10, 2023