Ručno izrađeni Rolls Royce u posebnom, vrlo ograničenom, izdanju, donosi jedinstveni spoj ultraluksuznog kabrioleta i vozila za izlete. Osim što je najskuplji do sada, Britanci kažu kako je to i najambiciozniji njihov projekt ikada

Rolls Royce, ime koje je sinonim za luksuz u automobilskoj industriji, predstavio je svoj novi automobil – Rolls Royce Boat Tail. Ručno izrađen u samo tri primjerka, ovaj projekt vrhunac je tehnologije, luksuza, znanja, umjetnosti i dizajna britanske marke, pa i sami kažu kako je riječ o njihovom najambicioznijem pothvatu do sada. Automobil je osmišljen u suradnji s kupcima kako bi svaki detalj bio prilagođen njihovim željama.

Jedinstvena linija vozila inspirirana je nautičkim dizajnom jahti J-Class iz 1920-ih godina te njihovim originalnim modelom Boat Tail iz 1932. godine. Automobil je dug 5,8 metara, a u prtljažniku skriva “poslasticu” za vlasnike – prostor čija se vrata otvaraju “leptir” stilom, a skrivaju hladnjak za piće koji drži posebnu ediciju šampanjca Armand de Brignac na idealnih 6°C. Tu je, dakako, i set čaša te komplet za uživanje u hrani i piću na kakvom luksuznom pikniku.

Rolls Royce Boat Tail više je umjetničko djelo nego automobil, pa ga se tako i tretira. Model na slikama prvi je od samo tri komada koji će biti izrađeni, a kupcima kompanija jamči da nikada više neće proizvoditi ovaj model. Kupac prvog primjerka u garaži ima i originalni Boat Tail iz 1932., restauriran upravo u vrijeme isporuke ovog novog modela.

Pod haubom je smješten Rolls Royceov 6,75-litreni twin-turbo V12 motor koji proizvodi 563 KS, poznat iz Phantoma. Koliko brzo će ga ovaj motor ubrzati od 0 do 100 km/h nije objavljeno – no, vlasnik prvog primjerka moći će možda to vrijeme izmjeriti luksuznim švicarskim satovima marke Bovet, čija su dva primjerka, na njegovo traženje, ugrađena u kontrolnu ploču u kabini vozila.

Prije nego otvorite priloženu galeriju i počnete se diviti ovom remek-djelu na četiri kotača, spomenimo i cijenu. Ona iznosi 20 milijuna funti (175 milijuna kuna) i stavlja ovaj automobil na sam vrh ljestvice najskupljih novih vozila ikada. Daleko ispod njega, na drugom mjestu, nalazi se unikatni primjerak Bugatti Chirona, La Voiture Noire, za koji je Cristiano Ronaldo navodno dao 8,5 milijuna eura.