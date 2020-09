Kada je Porsche najavio da će početi s razvojem električnog automobila, mnogi su bili skeptični jer nisu vidjeli kako bi se “moderna” električna tehnologija mogla stopiti s trkaćim i sportskim naslijeđem marke izgrađene oko moćnih benzinskih motora. Međutim, već prve najave izazvale su velik interes javnosti i kupaca, Porsche je bio zatrpan prednarudžbama čim su one otvorene, pa su čak morali i revidirati svoje planirane količine predviđene za proizvodnju.

Porsche sada planira proizvoditi oko 40 tisuća Taycana godišnje, a prodaja, unatoč koronakrizi, ide dobro. Potvrđuju to novi podaci o broju novoregistriranih automobila u Europskoj uniji koje je prikupio tviteraš nadimka Car Industry Analysis. Oni govore kako je tijekom kolovoza u EU registrirano nešto više od 5.000 novih Porschea.

One remarkable fact of August’s new car regs in 🇪🇺 is the position of #PorscheTaycan. It was Porsche’s bestselling product counting for almost 1/4 of total volume. #Taycan was 5th bestselling car in E-segment, 15th bestselling electric car. Source: JATO #carindustryanalysis pic.twitter.com/AQAkdISCp9

— Car Industry Analysis (@lovecarindustry) September 22, 2020