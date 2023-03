Tijekom predstavljanja poslovnih rezultata Porschea najavljeno je kako će njihov tržišno najpopularniji model, SUV Cayenne, u narednim godinama postupno prijeći na isključivo električni pogon

Porsche je prošlu godinu zaključio s prihodima od 37,6 milijardi (+13,6%) te dobiti od 6,8 milijardi eura (+27,4%), što im je dalo povoda za najaviti još ambicioznije planove za naredno razdoblje. Trenutačna profitna marža kompanije je s ranijih 16% došla do 18%, a dugoročni im je plan podići je na 20%. Tijekom 2022. godine isporučili su gotovo 310 tisuća vozila, a godinu je, osim rekordnih poslovnih rezultata, obilježio i izlazak dionica na burzu.

U narednim će godinama fokus biti na nastavku slične strategije, plasiranju na tržište automobila koji utjelovljuju filozofiju “modernog luksuza”, ali će proizvodni asortiman biti proširen i nešto snažnije u smjeru sportskih automobila i onih u ograničenim serijama, što će dodatno podići dobit.

Fokus na eSUV segment

Elektrifikacija je također velik dio Porscheove strategije, pa je i taj plan postavljen prilično ambiciozno. Tijekom 2024. godine na tržište će stići potpuno električni Macan, slijedit će ga također potpuno elektrificirani sportski Porsche 718, najavljen za sredinu desetljeća. Nakon toga, elektrifikacija će zahvatiti i trenutačno najprodavaniji model, Cayenne.

On će, u svojoj četvrtoj generaciji, biti dostupan kao klasični SUV s motorima na fosilna goriva, kao plug-in hibrid te kao potpuno električno vozilo. Na tržištu bi se, prema sadašnjim planovima, mogao pojaviti 2026. godine u sve tri izvedbe. Već ove godine Cayenne će, u trećoj generaciji, dobiti tri unaprijeđena plug-in hibridna pogonska sklopa, s još većim električnim dometima. To je tek prvi korak ka krajnjem cilju – do 2030. godine Porsche bi želio tržištu isporučivati 80% isključivo električnih modela. U skladu s time bit će postavljeni ciljevi i za novu generaciju Cayennea.

Neslužbeni render mogućeg novog Porschea K1

Nakon Cayennea, Porsche će lansirati i model pozicioniran iznad njega. Bit će to još jedan eSUV, perjanica ponude, koju će karakterizirati i napredni sustavi autonomne vožnje, novo iskustvo za vozača i putnike, ali i spoj sportskih i luksuznih karakteristika. Taj model razvija se pod kodnim imenom K1, a bit će najveći i vjerojatno najskuplji Porsche ikada.

Do kraja desetljeća kompanija je zacrtala postati ugljično neutralna u cijelom svojem dobavnom lancu, a njihovi budući baterijsko-električni automobili trebali bi imati istu ekološku karakteristiku, pod uvjetom da prevaljuju do 200.000 kilometara godišnje.