Audijev prvi potpuno električni SUV, e-tron, lansiran 2018. godine, nagodinu će dobiti izravnog nasljednika. Po novoj nomenklaturi, nazivat će se Q8 e-tron, a očekujemo ga na proljeće

Od predstavljanja modela Audi e-tron prije četiri godine i prodaje od 150.000 primjeraka, Audi je u svoju ponudu električnih vozila dodao ukupno osam modela. Do 2026. ona će uključivati više od 20 modela, a u tom će trenutku Audi na globalno tržište plasirati samo potpuno električne modele.

Novi Audi Q8 e-tron, s boljom učinkovitošću i većim dosegom te osvježenim dizajnom, još je jedna važna komponenta njihove ponude električnih vozila. Ovaj je model upravo predstavljen kao nasljednih prvog e-trona iz 2018. godine.

Velik i prostran

Odabirom naziva Q8 za ovaj model, Audi šalje jasnu poruku da je Audi Q8 e-tron vrhunski model među električnim SUV modelima i crossoverima. Ovaj oveći električni SUV dolazit će u dvije karoserijske varijante, kao Audi Q8 e-tron i Q8 Sportback e-tron. Oni se već na prvi pogled mogu identificirati kao potpuno električni modeli, zahvaljujući novom dizajnu prednjeg i stražnjeg dijela. Audi, Q8 e-tron predstavlja i novi korporativni identitet dizajna vanjskog izgleda vozila, koristeći se dvodimenzionalnim dizajnom amblema s četiri prstena.

Uz dužinu vozila od 4,915 m, širinu od 1,937 m i visinu od 1,619 metara za Sportback te 1,633 metra za SUV vozilo, Q8 e-tron modeli su po dva milimetra niži i 39 milimetara širi od prethodnika. Međuosovinski razmak od 2,928 metara osigurava puno prostora za noge i na stražnjim sjedalima. Tu je i prostrani prtljažnik od 569 litara za SUV vozilo i 528 litara za Sportback. Dostupne su i 62 litre u prednjem prostoru za odlaganje, tzv. “frunku”.

Tri varijante pogona

Za oba oblika karoserije moguće je odabrati tri varijante električnog pogona na sve kotače. S dva motora, osnovni modeli Audi Q8 50 e-tron i Audi Q8 50 Sportback e-tron generiraju 250 kW u modusu boost i okretni moment od 664 Nm uz doseg do 491 km (SUV) i do 505 km (Sportback) prema WLTP-u.

S dva motora, Audi Q8 55 e-tron i Audi Q8 55 Sportback e-tron generiraju 300 kW u modusu boost i okretni moment od 664 Nm. Njihov doseg iznosi do 582 km za SUV vozilo i 600 km za Sportback prema WLTP-u. Maksimalna brzina ograničena je na 200 km/h.

Modele na vrhu ponude Audi SQ8 e-tron i Audi SQ8 Sportback e-tron pogone čak tri motora. Njihova snaga u boost modusu iznosi do 370 kW uz okretni moment od 973 Nm. Doseg S modela je do 494 km za SUV vozilo i do 513 km za Sportback. Njihova je maksimalna brzina ograničena na 210 km/h.

Dvije varijante baterije

Novi će Q8 e-tron nuditi mogućnost odabira između dvaju baterija. Baterija modela Q8 50 e-tron ima kapacitet pohrane od 89 neto kWh (95 bruto kWh), dok snažnije verzije modela Q8 55 e-tron i SQ8 e-tron* imaju 106 neto kWh (114 bruto kWh).

Na brzom punjaču Audi Q8 50 e-tron postiže maksimalnu snagu punjenja od 150 kW. Kod modela Q8 55 e-tron i SQ8 e-tron maksimalna se snaga punjenja povećava do 170 kW. Baterija može se napuniti od 10% do 80% tijekom otprilike 31-minutnog punjenja. Na AC stanici za punjenje ili wallboxu, Audi Q8 e-tron puni se snagom do 11 kW. Audi nudi opcijsko AC punjenje snage do 22 kW.

Sport i udobnost

Novi Audi Q8 e-tron u serijskoj opremi dolazi sa zračnim ovjesom i oprugama s kontroliranom amortizacijom. Razmak vozila od tla može se mijenjati za ukupno 76 milimetara, ovisno o situaciji u vožnji. Oprema će nuditi i progresivni upravljač, čiji je sustav izmijenjen je tako da reagira puno brže, čak i pri delikatnim pokretima upravljača.

Dizajnerski napori rezultirali su i smanjenjem koeficijenta otpora s 0,26 na 0,24 cw za Q8 Sportback e-tron te s 0,28 na 0,27 cw za Q8 e-tron. Spojleri na prednjoj osovini su povećani, a novi model sada ima spojlere i na stražnjim kotačima.

Za Audi Q8 e-tron dostupno je oko 40 sustava potpore za vozača, parkiranje na daljinu putem mobilne aplikacije, a tu su i poznata digitalna matrix LED prednja svjetla. Interijer i dalje odiše luksuzom, opremljen je digitalnim ekranima osjetljivima na dodir, dijagonala 10,1 i 8,6 inča, kao i virtualnim kokpitom HD rezolucije.

Planirano uvođenje Q8 e-tron modela na hrvatsko tržište je krajem veljače 2023., a modeli će za narudžbu biti dostupni već u drugoj polovici studenog 2022., kada će biti poznata i njihova cijena.