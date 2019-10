Rujanskih 3552 nova osobna automobila povećanje su u odnosu na prošlogodišnjih 2906 za značajnih 22,23%. I dalje je predvodnik Volkswagen sa 601 automobilom

Stigli su najnoviji podaci o registracijama novih vozila tijekom rujna, a koje priprema agencija za istraživanje tržišta Promocija plus. Niti proteklog mjeseca nije bilo nikakvih bitnijih iznenađenja, iako je došlo do povećanje prodaje u odnosu na isti mjesec protekle godine na 3552 osobna automobila, a što je za 646 vozila, odnosno 22,23% više. Prvu poziciju i dalje uvjereno drži Volkswagen sa 601 vozilom, dok je na drugu poziciju stigao Renault s 394 vozila. Treće je mjesto pripalo Škodi s 362 automobila, dok je četvrti Suzuki s 263 vozila.

VW je i dalje ukupno vodeća marka tijekom čitave ove godine, do početka listopada, pa su dogurali do 6722 registracije novih osobnih automobila. Do kraja rujna drugu je poziciju držao Opel, no dobri prodajni rezultati ‘pogurali’ su Renault na izmjenu poretka s Opelom. Tako Renault ove godine bilježi 4972 registracije, dok je Opel treći s 4800 vozila. Trebaju biti oprezni, jer zadnja tri mjeseca bolje rezultate na mjesečnoj razini bilježi i četvrtoplasirana Škoda, koja trenutno zaostaje za svega sedam vozila, pa već na kraju ovog mjeseca, ako se nešto bitnije ne promijeni, očekujemo daljnji pomak Opela prema dolje, odnosno pomak Škode prema gore. Nije isključeno da Škoda napravi i čak dva koraka naprijed, a ada Renault ponovno padne na treću poziciju. Uglavnom, do kraja godine vodit će se bitka za srebro i broncu, dok je zlato neupitno.

Najslabiji ovogodišnji rezultat ostvario je i Citroën sa svega 94 osobna automobila tijekom rujna. Od njega su bolji bili još Toyota, Fiat, Seat, Ford i Mazda, koji su u ukupnom poretku iza francuske marke, dok je isti rezultat ostvarila Kia. Audi je i dalje vodeći premium brand s 90 rujanski registracija, jednu manje ima BMW, a Mercedes još sedam manje. Stiglo je i 39 novih Jeep vozila, 6 Lexusa, po 5 Tesli i Infinitija, po 4 Porsche i Jaguara te jedan Subaru.

Najtraženiji model proteklog mjeseca bio je VW Golf s 221 registracijom, drugi je bio Renault Captur s 200 vozila, dok je treća Škoda Octavia sa 190 registracija. Octavia je inače najtraženiji model tijekom ove godine s 2750 registracija, dok je drugi Clio s 2049 vozila. Proteklog je mjeseca registriran tek 71 primjerak Clia, no njegov se napredak očekuje na kraju ovog mjeseca, s obzirom na to da je tijekom rujna došlo do smjene generacije.

Od svih novih osobnih automobila registriranih ove godine, njih 31.548 odnosno 61,5%, za pogon rabi neki od benzinski motora, dok ih 17.960 ima dizelski pogon. Svega 1221 automobil ili 2,4% svih registriranih koristi neki od hibridnih pogona. Apsolutni lider u ovom segmentu je Toyota s 1011 vozilom, odnosno 47,8% svih osobnih izvedbi Toyote registriranih ove godine. Stopostotni udio hibridnih modela ima Lexus, Toyotin hibridni brand, s 19 vozila. Čak 85 hibridnih vozila, odnosno 6,5% svih njihovih registracija ove godine, ima Audi. Honda je registrirala 24 hibrida, Mitsubishi 22, Mercedes 14, Suzuki 12, Kia 8, Land Rover 7, koliko i Porsche, Ford 4, Infiniti 3 te Mini 2 i BMW jedan.

Svega 470 vozila serijski je došlo opremljeno plinskim instalacijama, a njih 438 odnosi se na Dacia modele. Narednih 30 su Opeli, te po jedan Suzuki i Kia. Daleko najmanje, sa svega 138 vozila zastupljeni su električni modeli. Najbolje stoji Hyundai s 43 vozila, Nissan ih ima 25, Smart 21, Tesla 18, dok još jedino BMW s 10 registracijama ima dvoznamenkasti rezultat. Šest električnih modela registrirao je Volkswagen, Audi jedan manje, stigla su po četiri Renaulta i Jaguara te dva Rarija.

37,03 % odnosno 19.009 svih novih registriranih vozila ove godine stigla su na području Zagreba, dok je Istra s 3890 vozila prestigla Požeško-slavonsku županiju koja ove godine bilježi 3815 vozila.