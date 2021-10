Gordon Murray Automotive T.50, superautomobil koji će možda i zatvoriti eru potpuno "analognih" cestovnih jurilica, prvi je puta u javnosti vozio testne krugove prošloga tjedna u Goodwoodu

Na tradicionalnom događaju Goodwood Members’ Meeting, na britanskoj poznatoj trkaćoj stazi, prošloga je tjedna svoju premijeru pred gledateljima doživio još uvijek nedovršeni superautomobil kompanije Gordon Murray Automotive, T-50. Prvi je ovo automobil kojega dizajnira osobno i u potpunosti legendarni inženjer iz Formule 1, Gordon Murray, nakon vjerojatno svojeg najpoznatijeg uratka, hiperautomobila McLaren F1.

T.50 je, kako smo već pisali, vozilo koje će biti u potpunosti “analogno”, prilagođeno vozaču i utrkivanju. U njemu neće biti infotainmenta, raznih elektroničkih dodataka, pa čak niti – plastike. Svaki dio ovog automobila bit će izrađen posebno za njega, s ciljem stvaranja jedinstvenog modela koji će biti luksuzan, kvalitetan, brz i lagan. Dakako, i skup.

Jedinstveni zvuk Coswortha V12

Do sada smo doznali već mnogo detalja o modelu T.50, a na prošlotjednoj vožnji u Goodwoodu okupljeni su imali prilike čuti i kako zvuči njegov Cosworthov V12 motor. I on je posebno izrađen za Murraya, ima zapremninu od 3,9 litara, i vrti se do čak 11.500 okretaja u minuti. Ove karakteristike proizvode i jedinstven zvuk, kojeg mnogi nakon debija uspoređuju s nikad prežaljenim zvukom V12 motora iz nekadašnje Formule 1.

Murrayevu ostavštinu iz nekih davnih doba Formule 1 ovaj automobil nosi i u obliku prepoznatljivog ventilatora na stražnjem kraju. Njegov je “fancar” Brabham BT46B u tom sportu bio jedna od najkontroverznijih inovacija i nije poživio dugo. Nadležni su ga zabranili jer su smatrali da je timu pružao nepoštenu prednost pred konkurencijom. Na cesti ventilatore za stvaranje downforcea nitko neće imati razloga braniti, pa je danas 75-godišnji Murray odlučio vratiti ih i na model T.50.

Zvuk iz priloženog videa bi vas stoga mogao vratiti u neka davna vremena…