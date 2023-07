Mini Cooper britanska je automobilistička uzdanica, koja se i dalje oslanja na kultni retro dizajn, no želi ga modernizirati u skladu s aktualnim vremenom. Već su najavili uvođenje više električnih pogonskih sklopova, a nova generacija trebala bi biti predstavljena do kraja ove godine. Nosit će oznaku modela 2025., iako bi se u prodaji mogla naći već i tijekom sljedeće godine. Prema za sada dostupnim informacijama Mini Cooper će biti dostupan kao klasični hatchback i kabriolet, no svi dijelovi će biti redizajnirani u odnosu na aktualnu generaciju.

Nova informacija iz Minija (dijela BMW grupe) stiže u obliku kratkog teaser video isječka, a prikazuje interijer novog planiranog modela. Glavna dizajnerska odrednica je minimalizam, ali i posveta staroj, originalnoj Minijevoj kabini, pa zadržava središnji kružni element. Nekada je to bio jedini instrument na kontrolnoj ploči, koji je prikazivao brzinu i osnovne informacije, neobično smješten na sredini prednje armature. Isto tako bit će smješten i novi – ponovno kruži – multifunkcionalni zaslon.

