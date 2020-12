Svoje ozbiljne namjere u elektrifikaciji ponude ovoga je tjedna još jednom potvrdio Mercedes-Benz, i to priopćenjem u kojem kaže da želi postati lider u području električnih automobila te pratećeg softvera, zbog čega će u naredne dvije godine lansirati čak šest potpuno električnih vozila iz serije EQ

Mercedes-Benz želi postati neupitni lider na području elektrifikacije pogona automobila i softvera za iste. U skladu s time pokrenuli su svoj plan nazvan “Ambition 2039” u kojem će, do navedene godine, cijela kompanija postati ugljično neutralna. Prvi korak prema tome bit će lansiranje čak šest potpuno novih baterijskih električnih modela, i to već do 2022. godine.

U njemačkom koncernu ovaj zadatak shvaćaju vrlo ozbiljno, pa su mu pristupili opsežno i temeljito kako to samo Nijemci znaju. Od istraživanja i razvoja do proizvodnje, te strateških suradnji s drugim tvrtkama, trenutačno je sve podređeno prelasku na ekološki prihvatljivije pogone.

Modeli spremni za elektrifikaciju

Proizvodnja modela EQC već se odvija više od godine dana u Njemačkoj i Kini, dok se električni kombiji serije EQV sklapaju u Španjolskoj.

Mercedes-Benz EQC Mercedes-Benz EQV

Prvi od sljedećih, novih EQ električnih modela bit će EQS, luksuzna limuzina čija bi proizvodnja trebala početi u prvoj polovici sljedeće godine u Njemačkoj. Gotovo istodobno u Njemačkoj će se početi sklapati i električni predstavnik kompaktne klase EQA, dok će proizvodnja nešto većeg modela EQB biti pokrenuta u novom pogonu u Mađarskoj. Model EQA premijeru će imati već 20. siječnja 2021., a nakon toga trebala bi uslijediti i premijera modela EQB.

Mercedes-Benz EQS Mercedes-Benz EQA

Ako ste brojali modele spomenute do sada, jasno je da je preostao još jedan, najluksuzniji, EQE. Njegova će proizvodnja također započeti tijekom sljedeće godine u Njemačkoj i Kini.

Ovih šest osnovnih modela bit će nadograđeni i SUV inačicama modela EQS i EQE, koje će biti primarno namijenjene američkom tržištu i proizvodit će se u Alabami. Time dolazimo do šest novih, odnosno ukupno osam potpuno električnih Mercedesa koji će biti dostupni na tržištu kroz dvije godine.

Mercedes je uz najavu “električne ofenzive” s javnošću podijelio i fotografije sadašnjih i budućih EQ modela, što finalnih, što kamufliranih u trenutačnoj fazi razvoja.

Mercedes-Benz EQB Mercedes-Benz EQE

Uz šest novih modela i šest tvornica u kojima će se Mercedesova električna vozila proizvoditi, uz pridržavanje svih standarda za održivo poslovanje, osigurat će da je cijeli proces, kao i životni vijek automobila, ekološki prihvatljiv i u skladu s najmodernijim “zelenim” standardima.