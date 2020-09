Mercedes-Benz je svoj neobični koncept Vision SVTR predstavio u Las Vegasu početkom godine tek kao model u stvarnoj veličini. Sada je objavljen i video s prve pokusne vožnje ovog fascinantno dizajniranog vozila koje odiše temom filma Avatar i naprednim tehnologijama

Mercedes-Benz je na sajmu potrošačke tehnologije CES u Las Vegasu, u siječnju ove godine, predstavio futuristički koncept Vision AVTR. Za one koji su propustili tu vijest, riječ je o naprednom vozilu s potpuno digitalnim sučeljem i filozofijom koja se značajno razlikuje od svega do sada viđenog u domeni osobnih automobila. Dizajn Vision AVTR-a inspiriran je filmom Avatar Jamesa Camerona te biološkim elementima, pa automobil izgleda kao da je “živ” – od njegovih krivulja, preko pomičnih dijelova pa sve do mogućosti bočne vožnje zakretanjem svih kotača.

Do sada je Vision AVTR služio tek kao pokazni model za neke buduće tehnologije, no Mercedes-Benz je odlučio dati ga i u ruke novinarima koji će iskusiti kakav je zapravo osjećaj voziti se u njemu. Prvi je tu priliku dobio Felix Smith, danski TV voditelj, a video njegove pokusne vožnje objavljen je na YouTube kanalu Mercedesa.

U prilogu vidimo kako se ovim futurističkim automobilom upravlja samo putem “joysticka”, odnosno svijetlećeg kontrolera smještenog na središnjoj konzoli. Vision AVTR, dakle, nema volan niti pedale, pa nije legalan (za sada) za vožnju cestom. Svojeg vlasnika prepoznaje po otisku dlana, otkucajima srca i disanju, pa se tako vozač “stapa” s vozilom.

Vision AVTR pogonjen je, dakako, elektromotorima, dok energiju dobiva iz naprednih grafenskih baterija s organskim materijalima, u potpunosti lišenih rijetkih metala. Svi materijali korišteni u izradi njegovih baterija mogu se kompostirati, odnosno potpuno reciklirati, pa mobilnost postaje ekološki neutralna i neovisna o fosilnim gorivima. Dakako, sva ova tehnologija je još uvijek u fazi razvoja, dok konceptno vozilo služi tek za njezinu promociju.