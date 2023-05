Divizija Mercedes-Benz Vans predstavila je ovoga tjedna dva nova malena električna dodatka svojoj ponudi: EQT, primarno namijenjen privatnim kupcima te eCitan, usmjeren na komercijalne korisnike

Iz Mercedesove divizije za kombi vozila, Mercedes-Benz Vans, stižu dvije najave novih modela, oba s električnim pogonom, koji će uskoro biti dostupni kupcima.

Mercedes-Benz EQT

Prvi od njih je EQT, maleni putnički kombi orijentiran na privatne korisnike, obiteljske izlete, ali i za svakodnevnu vožnju. Ovaj model kombinira svestranost i visoku razinu opreme Mercedesove T-klase s prednostima koje nudi električni pogon. Jednom kada, u relativno bliskoj budućnosti, bude dostupan za narudžbu, početna će mu cijena biti 49.000 eura, za što će se nuditi EQT standardne dužine (4498 mm) uz elektromotor snage 90 kW. Nešto kasnije bit će ponuđena i produžena varijanta.

Mercedes-Benz EQT

Kao i ostatak modela u T-klasi, ovaj kombi donosi niski prag za utovar tereta, klizna bočna vrata velikog otvora te prostor za do tri dječje sjedalice na stražnjoj klupi. Kad je riječ o bateriji, ona nudi kapacitet od 45 kWh te punjenje snagom do 22 kW na izmjeničnom te do 80 kW na istosmjernom priključku. To znači da bi se u idealnom slučaju, od 10 do 80% kapaciteta, baterija napunila za 38 minuta.

U ponudi su bogati paketi dodatne opreme i sustavi pomoći vozaču, kao i digitalizirani dodaci u obliku infotainmenta MBUX sa 7-inčnim zaslonom i podrškom za Apple Car Play ili Android Auto.

Mercedes-Benz EQT

Mercedes-Benz eCitan

Mercedes-Benz Vans predstavio je i još jedan primjer lokalnog prijevoza bez emisija CO 2 . U segmentu malenih komercijalnih dostavnih vozila, lansiraju novi eCitan, kao Panel Van s izborom između dvije duljine: kompaktna verzija od 4498 mm i duga verzija od 4922 mm.

Kao Tourer za komercijalni prijevoz putnika, u početku će biti dostupan kao “kompaktna” inačica, dok će se duga inačica pojaviti nešto kasnije. Ovisno o modelu, radni domet je između 280 i 284 km prema WLTP-u.

Mercedes-Benz eCitan

Na postajama za brzo punjenje, baterija se, jednaka kao kod EQT-a, puni se od 10 do 80 unutar 38 minuta. Kao glavnu prednost Mercedes ističe teretni prostor i korisnu nosivost, usporedive s onima kod modela Citan s konvencionalnim pogonom. Za kompaktni furgon to je 2,9 kubičnih metara i do 544 kilograma, za dugi model 3,7 kubičnih metara i do 722 kilograma. Cijene za 90 kW eCitan počinju od oko 36.000 eura za kompaktni model kao Panel Van.