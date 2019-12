Na Twitter računu Mercedes-Benza osvanula je prva službena fotografija njihovog budućeg električnog modela malenog gradskog crossovera nastalog kao nadogradnja A-klase. U skladu s imenovanjem ostatka game, električni Mercedesi nosit će prefiks EQ, pa je stoga ovaj model nazvan EQA.

Na slici je vidljiv tek profil ovog automobila, dok su linije karoserije, svjetla i ostali detalji prekriveni kamuflažom. Ipak, vidljivo je otprilike kako bi EQA u svojoj produkcijskoj inačici trebao izgledati. Iz Mercedes-Benza predstavili su ovaj model kao električnog “brata” svojeg aktualnog modela GLA, od kojeg je očito posudio izgled i karakter off-road vozila.

Meet the #EQA: the #electric brother of the #GLA combines off-road features and the latest assistance systems with local #emissionfree driving pleasure, high efficiency and convenient charging management. It will be presented in 2020. https://t.co/qKzdLAa7Ou#switchtoEQ pic.twitter.com/ZTiP83cIlt

— Mercedes-Benz (@MercedesBenz) December 17, 2019