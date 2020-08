Jedan youtuber ima naviku pronalaziti zapuštene automobile i oživljavati ih. Ovaj zadatak bio mu je do sada najteži, no 32 godine star Mercedes 200D, koji je pola svojeg života proveo trunući, na koncu je ipak proradio

Ovaj Mercedes-Benz modela W124 200D iz 1988. godine prešao je u svojem “prvom životu” preko 283.000 kilometara, da bi potom bio napušten. Kao takav stajao je posljednjih 16 godina na otvorenom, hrđao i trunuo, a onda se netko nedavno dosjetio da bi ga trebalo pokušati upaliti. Taj netko je youtuber nadimka Flexiny, čiji je inače hobi pronalaženje napuštenih automobila i njihovo oživljavanje. Do sada je to činio s modelima koji su stajali do 5, 6 ili 7 godina, a sada se uhvatio i ovog težeg zadatka.

Mercedes je pronađen u vrlo oronulom stanju, pa ga je prvo trebalo dobro očistiti i iz prostora motora ukloniti naslage svega i svačega – blata, lišća i smeća. Nakon toga određeni je broj dijelova trebalo podmazati, promijeniti akumulator i gume, te nadopuniti odavno ishlapjele tekućine.

Nakon spajanja novog akumulatora dio elektronike je proradio. Naš majstor morao je još poništiti jedno upozorenje na grešku koje je automobil javljao, i – mogao ga je pokušati upaliti. Ne bi ova priča vjerojatno završila s preko 140 tisuća pregleda na YouTubeu, da nema i sretan završetak.

Truli Mercedes nije baš upalio “na pola ključa”, ali je u konačnici njegov motor ipak proradio bez potrebe za generalnim servisom. Njemačka je to kvaliteta, rekao bi naš narod…