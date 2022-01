Daimler grupa bi do kraja ovog desetljeća trebala iz ponude potpuno izbaciti nekada vrlo popularne karavane. Umjesto njih fokusirat će se na ono što kupci više traže – električne crossovere

Njemački portal Automobilwoche doznao je iz pouzdanih izvora kako je u Daimler grupi odlučeno da će iz proizvodnje biti izbačeni T (turizam & transport) modeli, tj. karavani pod oznakom Mercedesa. Oni su nekada bili vrlo popularni, no danas kupci sve više traže SUV-ove, tj. modele koji se nalaze između limuzina i terenaca, a po funkciji su vrlo slični karavanima. Najavu da karavanske izvedbe neće zauvijek biti dijelom asortimana spomenuo je bio operativni direktor Mercedesa Markus Schäfer još prošle jeseni, a sada je ta činjenica navodno i službeno prihvaćena.

-- tekst slijedi nakon oglasa --

Mercedes bi, prema ovoj odluci, do kraja desetljeća iz soje ponude izbacio sve karavane, počevši s modelom CLA Shooting Brake, koji će zadnju verziju dobiti 2025. godine. E klasa, koju do 2030. očekuje redizajn, u novoj gami neće nuditi karavansku izvedbu, a za sada nije poznato do kada će se lanjski model karavana C klase nalaziti u ponudi.

Ukidanje karavanskih izvedbi i veći fokus na SUV-ove ima smisla i kad je riječ o elektrifikaciji. Naime, povišeno podvozje nudi više prostora za smještaj baterija, koje se obično nalaze u podnici vozila, pa dizajnerima viši položaj nudi veću slobodu u kreiranju karoserije i unutrašnjosti. Stoga bi se dio kupaca ranije zainteresiranih za karavane mogao okrenuti i novim, povišenim limuzinama, koje će Mercedes neizbježno imati u ponudi, a koje će biti prijelazni oblik između klasične limuzine i SUV-a.