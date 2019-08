Mercedes je odlučio tržištu ponuditi elektrificirane izvedbe svojih kompaktnih modela. Konkretnije, uskoro će se na tržištu pojaviti plug-in hibridne verzije modela A i B klase. Ovi će noviteti, A klasa hatchback i limuzina te B klasa, nositi oznaku 250e i bit će dio linije EQ Power.

Ova tri modela se neće pretjerano vizualno razlikovati od ostatka ponude, a kao uočljiviju novost možemo navesti poklopac priključka za punjač baterije kapaciteta 15,6 kWh. Inače, srce ovih automobila će činiti 1,3-litreni 4-cilindrični turbo benzinski motor snage 118 kW, odnosno 160 KS i najvećeg okretnog momenta od 250 Nm, koji se može naći i u standardnoj ponudi. Uz njega tu je i električni motor snage 75 kW, odnosno 102 KS i najvećeg okretnog momenta od 300 Nm.

Kombinirana snaga ovog pogonskog sklopa iznosi 160 kW, odnosno 218 KS, a najveći okretni moment je 450 Nm. Dodajmo i da je tu 8-stupanjski automatski mjenjač s dvije spojke koji e omogućiti ubrzanje do 100 km/h za 6,6 sekundi kod A klase hatchback. Limuzinskoj izvedbi je potrebno 6,7, a B klasi 6,8 sekundi za isto ubrzanje. Najveća brzina će im iznositi 240 (A klasa), odnosno 235 km/h kod B klase. U električnom načinu rada najveća je brzina ograničena na 140 km/h.

Vodom hlađena baterija je teška oko 150 km te omogućuje električnu autonomiju od oko 60 do 70 km prema WLTP-u. Brzina punjenja će ovisiti o vrsti punjača, a proizvođač za sada navodi kako će upotrebom AC punjača za punjenje od 10 do 100 % biti potrebno nešto manje od 2 sata, odnosno uz DC punjač od 10 do 80% kapaciteta oko 25 minuta. U Mercedesu još ističu da ugradnja baterije (ispod stražnjih sjedala), zahvaljujući drugim modifikacijama, nije imala značajniji utjecaj na zapreminu prtljažnika.

Na njemačkom tržištu cijena A 250e hatchback kreće od 36.943 eura, dok će za limuzinu potrebno izdvojiti 37.300, odnosno za B 250e 37.663 eura.