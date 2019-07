Mercedesov kućni tuner, odnosno performance pod brand AMG je predstavio svoja dva kompaktna noviteta – A 45 4Matic+ i CLA 45 4Matic+. S obzirom na snagu njihovih 2,0-litrenih 4-cilindričnih turbo motora slobodno ih možemo nazvati kompaktnim superautomobilima, posebno je tako kada je riječ o njihovim još snažnijim S izvedbama.

Ukratko, recimo svega par riječi o dizajnu vanjštine i unutrašnjosti. Sukladno očekivanjima AMG linija 45 djeluje agresivnije, mišićavije i robusnije. Rezultat je to novog aero paketa i pojedinih detalja koji su specifični za ove modele, poput maske motora, branika, završetaka ispuha i sl. Unutrašnjost slijedi sportski duh vanjštine te će korisnike osvojiti visokom kvalitetom izrade i materijala, raznim ukrasnim elementima kao i bogatom opremom te vrhunskom ergonomijom. Također, kupcima će biti dostupne široke mogućnosti personalizacije vanjštine i interijera.

Najvažniju novost čini pogonski stroj. Naime, osnovnu izvedbu pokreće novo razvijeni 2,0-litreni turbo kojeg proizvođač opisuje kao najsnažniji serijski 2.0 na svijetu. U izvedbi 45 4Matic+ razvija snagu od 285 kW, odnosno 387 KS pri 6500 o/min te najveći okretni moment od 480 Nm koji je dostupan između 4750 i 5000 o/min. U izvedbama 45 S 4Matic+ ovaj pogonski stroj razvija snagu od 310 kW, odnosno 421 KS pri 6750 o/min te najveći okretni momenta od 500 Nm koji je dostupan između 5000 i 5250 o/min.

U svim verzijama motor je standardno uparen s AMG Speedshift DCT 8G 8-stupanjskim automatskim mjenjačem s dvije spojke te AMG Performance 4Matic+ prilagodljivim sustavom pogona na sva četiri kotača sa sustavom raspodjele okretnog momenta. Vozačima će na raspolaganju stajati i način rada Drift.

To će biti dovoljno da A 45 4Matic+ ubrza do 100 km/h za 4 sekunde, a S izvedba za 3,9 sekundi. Najveća brzina prvog je elektronički ograničena na 250 km/h, a kod drugog koji je opremljen paketom AMG Driver najveća brzina je limitirana na 270 km/h. Kod CLA 45 4Matic+ i njegove S izvedbe sve je isto osim što im za ubrzanje do 100 km/h treba 4,1, odnosno 4,0 sekunde.

Dodajmo i da će se prosječna potrošnja sva četiri modela kretati oko 8,1 do 8,4 l/100 km, a emisija ugljičnog dioksida oko 185 do 192 g/km. Recimo i da će se motor zavrtjeti do 7200 o/min.

Dakako, uz dodatnu snagu ide dotjerani aero paket, naprednija šasija, unaprjeđeni sportski ovjes te upravljač, kao i snažniji kočnički sustav. Kupcima će biti dostupne i razne mogućnosti unaprjeđenja navedenih stavki putem opcijskih paketa. Dodajmo i da će standardnu opremu činiti 18-colni alu kotači s gumama dimenzija 245/40 R18, odnosno u S izvedbama 19-colni alu kotači s gumama dimenzija 245/35 R19, odnosno 255/35 R 19 kod modela CLA.

Cijene za sada još nisu poznate, a prve isporuke ovih modela na europskim tržištima se očekuju prije kraja godine.