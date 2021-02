McLaren je ovoga tjedna predstavio svoj luksuzni superautomobil kojim će zakoračiti u novu eru, uvođenjem hibridnog pogona uz V6 benzinac, smanjenjem mase i, očekivano, milijunskom cijenom

Sve utrke u kojima su pobijedili, svaku cestu koju su savladali i svo svoje polustoljetno iskustvo u utrkivanju i proizvodnji bolida, Mclaren je, kažu, iskoristio u izradi svojeg novog superautomobila. Njegovo ime je Artura i prvi je McLarenov serijski automobil koji se može podičiti hibridnim pogonskim sustavom High-Performance Hybrid (HPH). Također, prvi je to superautomobil ove marke koji je složen na novoj superlakoj arhitekturi u čijoj su osnovi ugljična vlakna i aluminijska šasija.

-- tekst slijedi nakon oglasa --

Zahvaljujući naprednim tehnologijama izrade McLaren Artura ističe se velikim odnosom snage i mase od 488 KS po toni, pri čemu je najmanja masa praznog vozila samo 1.395 kilograma. Za pogon je zadužen 3-litarski turbopunjeni V6 benzinac koji, zajedno s hibridnim sustavom, proizvodi ukupno 680 KS i 720 Nm okretnog momenta.

Od toga elektromotor proizvodi 95 KS i daju bolidu iznimno snažno početno ubrzanje. Ono iznosi 3 sekunde od nule do 100 km/h, do 200 km/h Artura će stizati za 8,3, a do 300 km/h za 21,5 sekundi. Najviša će brzina biti ograničena na 330 km/h. Baterija će imati kapacitet od 7,4 kWh, a na standardnom punjaču će do 80% kapaciteta moći biti nadopunjena za oko 2,5 sata.

Artura je, zahvaljujući elektropogonu, i najštedljiviji McLarenov automobil do sada, s očekivanom potrošnjom goriva od manje od 5,6 litara na 100 kilometara u kombiniranom režimu vožnje (WLTP). Pogonjena isključivo strujom, Artura će moći prevaliti do 30 kilometara.

Zanimljiv način uštede na masi vozila McLaren je pronašao u mjenjačkoj kutiji. Tamo je smješten sasvim novi sustav dvostruke spojke, razvijen posebno za Arturu, s kraćim omjerima prijenosa i bez – “rikverca”. Za vožnju unatrag bit će zadužen isključivo elektropogon.

Artura donosi i elektronički diferencijal, elektro-hidraulični servo, proaktivne sustave stabilnosti i sigurnosti, a u unutrašnjosti – kao uostalom i svaki moderni automobil – veliki 8-inčni infotainment zaslon i mogućnost povezivanja s pametnim telefonima, baš kao da je riječ o standardnom cestovnom vozilu. Po prvi puta McLaren će na jednom svojem automobilu omogućiti i nadogradnje softvera preko Interneta, te praćenje lokacije vozila u slučaju krađe.

O dizajnu nećemo trošiti riječi, u njegovu atraktivnost uvjerit ćete se sami pregledom priloženih fotografija i videa. Za kraj, cijena. U Ujedinjenom Kraljevstvu McLaren Artura će, u osnovnoj izvedbi koštati 185.500 funti. Pretvorenu u našu valutu to iznosi oko 1,6 milijuna kuna.