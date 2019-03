Rotacijski, odnosno Wankel motor je nešto što danas vežemo gotovo samo uz Mazdu, mada i ovaj proizvođač već neko vrijeme nema spomenuti pogonski sklop u svojoj ponudi. Svako malo se pojavi neka informacija kako Japanci samo što nisu vratili Wankel na tržište, ali za sada ništa od toga.

Iz same Mazde su u posljednjih par godina bili spremni priznati samo da rade na daljnjem razvoju ove tehnologije. Vremenom su se pojavile glasine kako će sljedećega generacije njihovog Wankela biti dio nekog budućeg hibridnog pogonskog sklopa. No, kao što smo rekli, ništa službeno. Sve do sada.

Naime, na marginama ženevskog auto salona, gdje je Mazda predstavila novitet CX-30, australski Drive je dobio priliku razgovarati s mazdinim šefom razvoja pogonskih sklopova, Ichirom Hirosom, koji je otkrio nekoliko pojedinosti o ovom projektu.

Hirose je prvo potvrdio da je novoj generaciji Wankel motora bila namijenjena uloga tzv. range-extendera, odnosno generatora električne energije u hibridnom pogonskom sklopu. Potom je dodao kako je u posljednje vrijeme ostvareno nekoliko značajnih napredaka u razvoju ove tehnologije koji bi novoj generaciji rotacijskog motora lako mogli osigurati i nešto značajniju ulogu.

Drugim riječima, ovaj pogonski stroj bi, s obzirom na spomenute nedavne iskorake u razvoju, postao svestraniji i puno ekonomičniji. Konkretnije, Hirose kaže da bi novi rotacijski motor mogao i sam pokretati vozilo u koje bi se ugrađivao kao dio hibridnog sustava, čiji se razvoj vodi pod oznakom XEV. Sam novi rotacijski motor i cijeli hibridni sustav su toliko ekonomični i niske razine štetnih emisija da bi se njima pokretana vozila mogla prodavati na svim svjetskim tržištima pa i onima s najstrožim emisijskim propisima.

Hirose nije htio ulaziti u detalje oko datuma očekivane komercijalizacije ovog pogonskog sklopa, no s obzirom na sve rečeno za očekivati je da na nju nećemo predugo čekati. Točnije, mazdin Wankel bi se mogao vratiti na tržište za koju godinu.