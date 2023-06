26. lipnja 1906.

Francuski Grand Prix, prva utrka ovakvog tipa održana je u Le Mansu u organizaciji Automobile Club of France. Pobijedio je mađarski vozač Ferenc Szisz u Renaultu 90hp. Utrka je bila dugačka 1.200 kilometara i trajala je dva dana. Vožena je prema novim pravilima koji su postali standardni elementi GP utrka. Automobile Club of France je donio pravilo da automobili ne smiju biti teži od 1000 kg, svaki proizvođač može nastupiti s tri automobila i može ih voziti posada sačinjena od dva vozača. Motori su bili četverocilindrični obujma i do 18.279 kubičnih centimetara, poput Panharda. Sziszov Renault je imao obujam 13 litara i trku je završio s prosječnih 101,3 km/h. Vrlo težak prednji kraj, laka šasija i primitivne gume činili su automobile teško upravljivim.