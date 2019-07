Nizozemski Lightyear je predstavio svoj novi One Prototype kojeg opisuju kao “prvo svjetsko solarno pognojeno vozilo s velikim dometom.” Ideja iza ovog automobila je doskočiti klasičnim problemima električnih automobila, odnosno nedostatku infrastrukture za punjenje baterija, dugom vremenu punjenja i “prljavim” načinima dobivanja električne energije.

Tako je One opremljen solarnim pločama na prednjem poklopcu i krovu. Ukupne su površine 5 m2 i pokrivene su zaštitnim staklom koje je dovoljno snažno da bi po njemu i “odrasla osoba mogla hodati bez da napravi i najmanje udubljenje.”

Iako će količina proizvedene energije uvelike varirati iz Lightyeara poručuju da će One biti u mogućnosti prikupiti dovoljno za produljenje svoje autonomije između 50 do 70 km svakog dana tijekom ljeta u Nizozemskoj. Nadalje, tijekom vožnje na suncu može skupiti do 12 km autonomije svakih sat vremena vožnje. Tijekom godine bi, poručuju njegovi proizvođači, ovaj automobil mogao proizvesti oko 700 kWh električne energije.

O tehničkim detaljima za sada znamo samo da će ovaj model pokretati četiri električna motora, po jedan u svakom kotaču te “relativno mala baterija.” Proizvođač navodi i da će se autonomija ovog modela kretati oko 725 km prema WLTP-u.

S obzirom da automobil ne može uvijek biti na suncu, One je opremljen i klasičnim punjačem. Proizvođač navodi da će tijekom noći putem standardne kućne utičnice biti moguće dobiti oko 400 km dometa.

Dio impresivnih brojki glede autonomije otpadaju na ekstremno aerodinamična oblik ovog vozila. Dizajn još uvijek nije konačan, no koeficijent otpora zraka se kreće ispod 0,20. Gotovo svaki detalja vanjštine je optimiziran za kvalitetnija aerodinamička svojstva. Posebno se ističu kotači, stražnji lukovi blatobrana, digitalni retrovizori i sl, a vozilo uvelike podsjeća na VW-ov XL1.

Od ostalih detalja spomenimo da se prilikom razvoja posebno pazilo na održavanje mase vozila na što je moguće nižoj razini. Također, u One se može smjestiti pet odraslih putnika, a ukupna zapremina prtljažnika navodno iznosi 780 l.

Na kraju dodajmo da Lightyear namjerava lansirati ovaj automobil 2021. Prvih 100 vozila je već rezervirano, a još je 400 slobodnih za rezervaciju. Sve što treba je uplatiti 120.000 eura. Puna cijena automobila će se kretati oko 150.000 eura.