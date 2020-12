Ruski AVTOVAZ objavio je kako su ovoga tjedna pokrenuli serijsku proizvodnju modernog nasljednika legendarnog i vrlo robusnog terenskog vozila koje je već desetljećima simbol njihove autoindustrije

Lada Niva jedan je od onih automobila koje ne treba posebno predstavljati. Rusi je proizvode od 1977. godine pa sve do današnjih dana, i to u vrlo malo izmijenjenom obliku. Niva se u proteklih preko 40 godina sastavljala u pogonima od Jordana, preko Rumunjske i Egipta do Urugvaja, a danas ovaj “retro” model nosi naziv Lada 4×4. Ovoga ljeta iz ruskog su AVTOVAZ-a, koji danas nosi prava na proizvodnju tog modela, objavili da će Niva dostojno zakoračiti u 21. stoljeće svojom moderniziranom inačicom.

Ona je od tada dovršena, da bi 21. prosinca bila puštena u serijsku proizvodnju u tvornici u ruskom gradu Toljatiju, pod nazivom Lada Niva Travel. Prvi model koji je sišao s proizvodne trake bila je off-road (a kakva druga) verzija nove Nive Travel, uz koju su se prigodno fotografirali šefovi AVTOVAZ-a i čelnici Samarske oblasti u kojoj je ova kompanija vodeći gospodarski subjekt. Osim off-road verzije ovaj će terenac dolaziti i kao cestovni model, bez velikih terenskih guma, povišenog usisa zraka i drugih dodataka za savladavanje teških terena.

Izvana je Lada Niva Travel modernizirana u skladu s današnjim trendovima, ističe se velikim farovima i agresivnim prednjim krajem, kao i stražnjim LED svjetlima i naglašenim branicima. Interijer je i dalje manje-više rudimentaran, ali Niva će po novome imati, prvi puta ikada, i infotainment sustav.

Svi modeli dolazit će s 4×4 pogonom, benzinskim motorom od 1.700 cm3 koji razvija 80 KS, troši nešto preko 10 litara na 100 kilometara te omogućava najvišu brzinu od 140 km/h. Ubrzanje je, reklo bi se, standardno za Ladu – dok ona stigne od nule do 100 km/h proći će oko 19 sekundi. Početak prodaje bit će objavljen naknadno, a očekuje se da bi početna cijena mogla biti oko 9.000 eura.